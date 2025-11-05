ФІФА заснувала Премію миру: за що її вручатимуть

Перший лауреат отримає нагороду 5 грудня під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року

ФІФА заснувала Премію миру – нагороду за визначні заслуги у боротьбі за мир та єдність. Про це повідомляє пресслужба ФІФА, інформує «Главком».

Перший лауреат отримає нагороду від президента ФІФА Джанні Інфантіно 5 грудня під час жеребкування чемпіонату світу 2026 року.

«В умовах все більш нестабільного і роз'єднаного світу вкрай важливо визнати видатний внесок тих, хто завзято трудиться заради припинення конфліктів і об'єднання людей у ​​дусі світу. Футбол виступає за мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти Премія миру ФІФА «Футбол об'єднує світ» стане визнанням величезних зусиль тих, хто об'єднує людей», – заявив Інфантіно.

Премія вручатиметься щорічно людям, які своєю непохитною відданістю справі та своїми видатними вчинками допомогли об'єднати людей заради миру.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».