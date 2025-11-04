Головна Спорт Новини
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток
Минулий тиждень був насичений цікавими поєдинками для українських легіонерів

У чемпіонаті Італії «Дженоа» Руслана Маліновського здолав на виїзді «Сассуоло»

Під час чергового ігрового клубного вік-енду на поле виходило 12 легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запросив на листопадові матчі відбору чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 31 жовтня в 11-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Владислава Ваната (повний матч) та Віктора Циганкова (замінений на 59-й хвилині) на виїзді поступилася «Гетафе» (1:2).

У суботу, 1 листопада в межах 10-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 68-й хвилині) програв на чужому стадіоні «Крістал Пелас» (0:2).

В 11-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч, жовта картка) удома переміг «Ніццу» (1:0).

В 11-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 83-й хвилині) та Арсенія Батагова (повний матч) у Стамбулі розписав суху нічию з місцевим «Галатасараєм».

У межах 10-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений у перерві, жовта картка) розбила у гостях «Гімарайнш» (3:0).

У неділю, 2 листопада в 10-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 77-й хвилині) поступилася на чужому полі «Мілану» (0:1).

У понеділок, 3 листопада в другому матчі 1/8 фіналу плей-оф заокеанської МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений у перерві) програв удома ФК «Лос-Анджелес» (1:4) і закінчив боротьбу за трофей.

У чемпіонаті Італії «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 59-й хвилині, гол, жовта картка) здолав на виїзді «Сассуоло» (2:1).

Зрештою в заключному поєдинку туру АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) у гостях розійшовся миром (1:1) із «Сандерлендом».  

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

