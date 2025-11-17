Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
Гюннлейгссон: Завтра ми прокинемося сильнішими й будемо рухатися далі

Гюннлейгссон: Ми втрачаємо концентрацію на останніх хвилинах

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон прокоментував поразку своєї команди від України (0:2) у вирішальному матчі групового етапу відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Із погляду суперника, це були прекрасні голи, але з погляду Ісландії вони жахливі. Звісно, я можу сказати, що є така проблема в ісландському футболі, коли ми втрачаємо концентрацію на останніх хвилинах. Сьогодні це і сталося.

Я говорю не лише про другий тайм. Так само я бачив, як ми втрачали концентрацію на останніх хвилинах першого тайму. Але це футбол. Сьогодні я вітаю Україну з перемогою й виходом до плей-оф. Ми маємо прийняти цей результат. Звісно, програвати боляче. Але це спорт. Завтра ми прокинемося сильнішими й будемо рухатися далі», – зокрема сказав Гюннлейгссон.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Ребров: З першої хвилини всі гравці віддавалися грі максимально
Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією
Вчора, 22:20
Марек Гамшек може потрапити на світову першість у статусі асистента головного тренера Словаччини
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
15 листопада, 11:02
Головним арбітром гри виступить словенець Славко Вінчич
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
11 листопада, 11:53
Поєдинок Франція – Україна у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
Франція – Україна: де й коли дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу
11 листопада, 11:08
Після тренерської кар'єри Єней був президентом «Біхора»
Помер легендарний румунський футбольний тренер
5 листопада, 15:22
Чинний володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле потрапив до символічної збірної 2025 року
FIFPro оприлюднила символічну футбольну збірну 2025 року
3 листопада, 18:05
Довбик другий рік намагається пристосуватися до італійського чемпіонату
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
30 жовтня, 01:27
Свої наступні ігри в Баку наші ампфутболісти проведуть уже завтра, 18 жовтня
Збірна України з ампфутболу стартувала у Лізі націй
17 жовтня, 19:59
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
17 жовтня, 14:59

Новини

Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів
Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: за кого вболівати українцям у заключних матчах
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: за кого вболівати українцям у заключних матчах
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua