Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028

Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде на «Уемблі»

Матч відкриття турніру пройде в Кардіффі

Фінальний матч чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде у Лондоні на стадіоні «Уемблі». Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Англії.

Фінал Євро-2028 пройде 9 липня. Також «Уемблі» прийме обидві гри 1/2 фіналу. Матч відкриття, запланований на 9 червня. Він пройде на стадіоні у Кардіффі.

У турнірі візьмуть участь 24 команди, 20 з них визначаться за підсумками кваліфікації: 12 переможців груп і 8 найкращих колективів з числа тих, що посіли в них другі місця.

Ще два місця будуть розіграні між збірними, що посіли другі місця, і найкращими командами Ліги націй, які не пройдуть кваліфікацію на турнір безпосередньо.

Для господарів турніру УЄФА залишив два місця для участі у груповому етапі. Вони будуть віддані тим, хто займе найвище місце за результатами кваліфікації. Чемпіонат Європи у 2028 році пройде в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

