Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде на «Уемблі»
фото: AP

Матч відкриття турніру пройде в Кардіффі

Фінальний матч чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде у Лондоні на стадіоні «Уемблі». Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Англії.

Фінал Євро-2028 пройде 9 липня. Також «Уемблі» прийме обидві гри 1/2 фіналу. Матч відкриття, запланований на 9 червня. Він пройде на стадіоні у Кардіффі.

У турнірі візьмуть участь 24 команди, 20 з них визначаться за підсумками кваліфікації: 12 переможців груп і 8 найкращих колективів з числа тих, що посіли в них другі місця.

Ще два місця будуть розіграні між збірними, що посіли другі місця, і найкращими командами Ліги націй, які не пройдуть кваліфікацію на турнір безпосередньо.

Для господарів турніру УЄФА залишив два місця для участі у груповому етапі. Вони будуть віддані тим, хто займе найвище місце за результатами кваліфікації. Чемпіонат Європи у 2028 році пройде в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

