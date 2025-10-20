Головна Спорт Новини
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу

Грушко судитиме гру Коста-Рика – Бразилія

 

Українська арбітриня Світлана Грушко працюватиме вже на другому матчі фінальної частини дівочого чемпіонату світу-2025 (WU-17), що проходить у Марокко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша співвітчизниця виступить у ролі одного з асистентів на лінії в бригаді румунки Аліни Песу на грі Коста-Рика – Бразилія, що відбудеться 21 жовтня в місті Сале, на одному з полів Футбольної академії Мухаммеда VI.

Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

18 жовтня Грушко працювала на грі США – Еквадор.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

