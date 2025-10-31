Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд

Cиньо-жовті виступають у групі H, де їхніми суперниками є команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви

Свій наступний поєдинок відбірного турніру Євро-2027 (U-21), проти Туреччини, який відбудеться 14 листопада, молодіжна збірна України проведе в Стамбулі на стадіоні «Реджеп Таїп Ердоган». Про це інформує сайт УЄФА, повідомляє «Главком».

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Cиньо-жовті виступають у групі H, де їхніми суперниками є команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Сьогодні, 11:34
Умови поєдинку з польським клубом були непростими
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 21:53
Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами «Динамо»
Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб
20 жовтня, 18:46
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
Забарний заробляє 5,8 мільйона євро на рік
Стала відома зарплата Забарного у «ПСЖ»
17 жовтня, 17:41
Маліновський у грі проти Азербайджану відзначився голом та асистом
Маліновський потрапив до збірної тижня кваліфікації чемпіонату світу
15 жовтня, 15:57
Сантуш очолив Азербайджан у минулому році
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
13 жовтня, 16:58
Україна здобула важливу перемогу
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів
10 жовтня, 23:41
В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі
4 жовтня, 10:28

Новини

Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
Депутат Думи назвав зрадою показ Олімпіади-2026 на російському телебаченні
Депутат Думи назвав зрадою показ Олімпіади-2026 на російському телебаченні
На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua