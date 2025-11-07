Головна Спорт Новини
Асист Довбика та гегемонія данців. Чим запам'ятався четвертий раунд Ліги Європи?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Артем Довбик відзначився першим асистом за «Рому» в єврокубках
фото: офіційний сайт ФК «Рома»

Клуби перетнули екватор попереднього етапу

Підійшов до кінця ігровий тиждень у єврокубків, і завершила його Ліга Європи, де також є українське представництво. Про це повідомляє «Главком»

Найголовнішим моментом дня стала результативна передача Артема Довбика у матчі «Роми» проти «Рейнджерс». Під час розіграшу атаки з правого флангу внаслідок довгої передачі м'яч потрапив на українця. Незважаючи на високий відскок, нападник національної збірної України зумів обробити м'яч, підібрати його та скинути на Лоренцо Пеллегріні, який низом забив другий гол для італійського клубу. Завдяки цій перемозі «Рома» покращила своє турнірне становище і піднялася на вісімнадцяте місце. 

Ще одним клубом, де є представник України, був англійський «Ноттінгем Форест». Британці без Олександра Зінченка у заявці (він пропускає ігри через значне пошкодження під час минулого матчу Ліги Європи) не реалізували пенальті та втратили очки через нульову нічию зі «Штурмом». Тепер «Ноттінгем» балансує на межі проходу, посідаючи двадцять третю позицію класифікації. 

Найбільш яскравим поєдинком туру стало протистояння «Браги» і «Генка». «Брага» до матчу з бельгійцями йшла непереможною і першою відкрила рахунок у матчі, але після цього пропустила одразу тричі. Попри спроби відігратися португальці поступилися «Генку» 3:4 і лишили данський «Мідтьюлланн» єдиною командою з максимальною кількістю перемог. 

Наступні поєдинки Ліги Європи пройдуть 27 листопада. 

Ліга Європи 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Рейнджерс» – «Рома» 0:2 (0:2)

Голи: Суле, 13, Пеллегріні, 36

«Штурм» – «Ноттінгем Форест» 0:0 (0:0)

«Базель» – «ФКСБ» 3:1 (1:0)

Голи: Шакірі, 19, 73, І. Салах, 88 – Олару, 57

«Динамо Загреб» – «Сельта» 0:3 (1:0)

Голи: Дуран, 4, 44, Домінгес (автогол), 28

«Ред Бул Зальцбург» – «Гоу Ехед Іглз» 2:0 (0:0)

Голи: Вертессен, 59, Терзич, 80

«Мальме» – «Панатінаїкос» 0:1 (0:0)

Голи: Джурічич, 85

«Мідтьюлланн» – «Селтік» 3:1 (3:0)

Голи: Ерлич, 33, Гогорза, 35, Француліно, 41 – Хатате, 81

«Ніцца» – «Фрайбург» 1:3 (1:3)

Голи: Кевін, 25 – Манзамбі, 29, Гріфо, 39, Шергант, 42

«Утрехт» – «Порту» 1:1 (1:1)

Голи: Родрігес, 48 – Сайнц, 66

«Црвена Звезда» – «Лілль» 1:0 (0:0)

Голи: Арнаутович, 85

«Астон Вілла» – «Маккабі Тель-Авів» 2:0 (0:0)

Голи: Матсен, 45+1, Мален, 59

«Бетіс» – «Ліон» 2:0 (2:0)

Голи: Еззальзулі, 30, Антоні, 35

«Болонья» – «Бранн» 0:0 (0:0)

«Брага» – «Генк» 3:4 (1:1)

Голи: Салазар, 30, 71, Наварро, 86 - Гейманс, 45+2, Сор, 48, Хьон, 59, Медіна, 72

«Вікторія Пльзень» – «Фенербахче» 0:0 (0:0)

«ПАОК» – «Янг Бойз» 4:0 (0:0)

Голи: Б'янко, 54, Якумакіс, 67, Константеліас, 72, Баба, 76

«Ференцварош» – «Лудогорець» 3:1 (1:0)

Голи: Каніховскі, 32, Каду, 53, Джозеф, 87 – Сон, 78

«Штутгарт» – «Феєнорд» 2:0 (0:0)

Голи: Ель-Ханнус, 84, Ундав, 90+1

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК Рома Ноттінгем Ліга Європи ФК «Ґенк» ФК «Мідтьюлланн» НОВИНИ ФУТБОЛУ

