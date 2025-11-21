Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг
У боротьбі за статус претендента на пояс IBF Матіас переміг росіянина Дадашева, який пізніше помер від отриманих травм
фото: The Ring

Матіас вважає себе невинним у прийомі заборонених речовин

Чинний чемпіон світу з боксу у першій напівсередній вазі за версією World Boxing Council, пуерториканець Сабріель Матіас (23-2, 22 KO), опинився в центрі серйозного допінгового скандалу, отримавши позитивний результат тесту під час підготовки до чергового захисту свого титулу. Про це повідомляє «Главком»

Добровільна антидопінгова асоціація, яка здійснює контроль в рамках Програми чистого боксу, виявила у 33-річного спортсмена заборонений препарат під назвою «остарин». Ця речовина належить до класу селективних модуляторів андрогенних рецепторів), які імітують дію анаболічних стероїдів, сприяючи швидкому зростанню м'язової маси та сили, і тому суворо заборонена.

Новина стала відома менш ніж за два місяці до запланованого обов'язкового поєдинку Матіаса проти непереможного британського претендента Дальтона Сміта (18-0, 13 нокаутом), який мав відбутися 10 січня в Брукліні, і стати першим захистом поясу WBC. Сабріель Матіас, який раніше володів титулом IBF у 2023-2024 роках, а титул WBC завоював у липні 2025 року, перемігши Альберто Пуельйо, категорично заперечує свідоме вживання забороненої речовини.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив факт отримання позитивного тесту і заявив, що організація вже розпочала розслідування згідно з протоколами, а боксер та його команда висловили повну готовність до співпраці. Наразі Матіас погодився на аналіз проби «В» для підтвердження результатів першого тесту. Його подальша кар'єра, а також проведення бою проти Сміта, повністю залежать від рішення Атлетичної комісії штату Нью-Йорк, яка проведе слухання. У випадку, якщо позитивний результат підтвердиться, на боксера чекає значна дискваліфікація (зазвичай до 2-4 років за анаболічні агенти), а також він, швидше за все, буде позбавлений чемпіонського титулу WBC, що зробить пояс вакантним.

Як повідомлялося раніше, Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я. 

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером через проблеми зі спиною. Медичні документи, які надсилала команда боксера у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

До слова, Олександр Усик здивував фанатів, виконавши відому пісню «Розмова з тобою» разом із українським співаком Іво Бобулом. Їхній виступ на благодійному вечорі швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши справжній фурор. 

Теги: бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик відмовився від пояса WBO
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона
17 листопада, 23:29
На рахунку Паркера (праворуч) 36 перемог (24 нокаутом) та 4 поразки
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
14 листопада, 17:24
Тема дисертації Катерини Усик – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни»
Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії
13 листопада, 18:16
У травні 2022-го пісня Stefania принесла перемогу Kalush Orchestra на «Євробаченні» у Турині.
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
7 листопада, 12:31
Непереможний Джервонта Девіс неодноразово отримував позови через вчинення насилля
Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса
4 листопада, 16:24
Окупант мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
31 жовтня, 10:17
Кубок світу з боксу відбудеться у Грейтер Нойді (Індія)
Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу
30 жовтня, 16:08
Пак'яо тисне руку прибічнику Володимира Путіна Умару Кремльову
Співпрацює з пропагандистами: Пак'яо отримав високу посаду в федерації Кремльова
27 жовтня, 20:19
Україна здобула 6 золотих нагород у Чорногорії
Українці вибороли 20 нагород на чемпіонаті Європи U15 з боксу
27 жовтня, 17:42

Новини

Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
Розірвав публіку. Хакімі неочікуваним чином отримав нагороду
Розірвав публіку. Хакімі неочікуваним чином отримав нагороду
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг
Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua