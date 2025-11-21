Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг

У боротьбі за статус претендента на пояс IBF Матіас переміг росіянина Дадашева, який пізніше помер від отриманих травм

Матіас вважає себе невинним у прийомі заборонених речовин

Чинний чемпіон світу з боксу у першій напівсередній вазі за версією World Boxing Council, пуерториканець Сабріель Матіас (23-2, 22 KO), опинився в центрі серйозного допінгового скандалу, отримавши позитивний результат тесту під час підготовки до чергового захисту свого титулу. Про це повідомляє «Главком».

Добровільна антидопінгова асоціація, яка здійснює контроль в рамках Програми чистого боксу, виявила у 33-річного спортсмена заборонений препарат під назвою «остарин». Ця речовина належить до класу селективних модуляторів андрогенних рецепторів), які імітують дію анаболічних стероїдів, сприяючи швидкому зростанню м'язової маси та сили, і тому суворо заборонена.

Новина стала відома менш ніж за два місяці до запланованого обов'язкового поєдинку Матіаса проти непереможного британського претендента Дальтона Сміта (18-0, 13 нокаутом), який мав відбутися 10 січня в Брукліні, і стати першим захистом поясу WBC. Сабріель Матіас, який раніше володів титулом IBF у 2023-2024 роках, а титул WBC завоював у липні 2025 року, перемігши Альберто Пуельйо, категорично заперечує свідоме вживання забороненої речовини.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив факт отримання позитивного тесту і заявив, що організація вже розпочала розслідування згідно з протоколами, а боксер та його команда висловили повну готовність до співпраці. Наразі Матіас погодився на аналіз проби «В» для підтвердження результатів першого тесту. Його подальша кар'єра, а також проведення бою проти Сміта, повністю залежать від рішення Атлетичної комісії штату Нью-Йорк, яка проведе слухання. У випадку, якщо позитивний результат підтвердиться, на боксера чекає значна дискваліфікація (зазвичай до 2-4 років за анаболічні агенти), а також він, швидше за все, буде позбавлений чемпіонського титулу WBC, що зробить пояс вакантним.

