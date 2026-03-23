Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву

За оцінкою США, послаблення санкцій дало б Росії суму, рівну витратам її бюджету за один день

Російська Федерація отримає не більше $2 млрд додаткового прибутку від послаблення американських санкцій на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента в інтерв'ю NBC News.

Як заявив Бессент, рішення президента США Дональда Трампа про зняття санкцій з російської та іранської нафти дозволило іншим країнам, окрім Китаю – включаючи Японію та Південну Корею – закуповувати цю нафту, одночасно запобігаючи зростанню цін до $150 за барель і знижуючи загальні доходи, які отримають Іран та Росія.

«Чи отримуватиме Росія більше грошей, якщо нафта коштуватиме $150 за барель, і вони від цього отримуватимуть 70%, чи якщо нафта коштуватиме менш як $100? Тому вони отримують менше грошей», – зазначив він.

Міністр фінансів США додав, що Росія все одно отримувала б гроші за нафту, навіть якби санкції досі були, адже приблизно 90% її нафти купує Китай. Максимальний додатковий дохід Росії у розмірі двох мільярдів доларів Бессент оцінив одного дня бюджету РФ.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Раніше «Главком» писав, що Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету. За підрахунками видання, Росія вже отримала від $1,3 до $1,9 млрд так званого «неочікуваного прибутку» у вигляді податків на експорт нафти.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія після пом'якшення санкцій за останній тиждень РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти та водночас свій прибуток.