Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

Голова МЗС Ірану заявив, що співпраця Тегерана з Росією та Китаєм триває

Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва». Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває досі, зокрема й у військовій сфері. У Ірану склалися добрі відносини з цими країнами: у політичній, економічній і навіть військовій сферах», – сказав Аббас Аракчі.

Іран і Росія зміцнили зв'язки за останнє десятиліття. Наприклад, Тегеран постачає Москві дрони «Шахед», які росіяни використовують для ударів по Україні. Більше того, зараз росіяни самостійно виробляють безпілотники на базі БпЛА Shahed.

У 2021 році Іран підписав з Китаєм угоду про 25-річне економічне співробітництво. У центрі цієї угоди – продаж багатих іранських запасів нафти для постачання до Китаю.

Також Аракчі в розмові з журналістами торкнувся теми Ормузької протоки. Він заявив, що протока закрита для танкерів і суден, що належать «ворогам Ірану». Проте глава МЗС Ірану запевнив, що Ормузька протока «не закрита повністю, а недоступна лише для американських та ізраїльських суден і танкерів».

Як відомо, Іран застосовує надані Росією дрони й розвідувальні дані, щоб атакувати бази США й сусідні країни.

Раніше президент Володимир Зеленський окреслив основні виклики, з якими стикається Україна на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Глава держави підкреслив, що окрім очікуваного економічного тиску, зокрема зростання цін на нафту та пальне, критичну небезпеку становлять затримки у постачанні озброєння.