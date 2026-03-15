Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
фото з відкритих джерел

Голова МЗС Ірану заявив, що співпраця Тегерана з Росією та Китаєм триває

 

Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва». Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває досі, зокрема й у військовій сфері. У Ірану склалися добрі відносини з цими країнами: у політичній, економічній і навіть військовій сферах», – сказав Аббас Аракчі.

Іран і Росія зміцнили зв'язки за останнє десятиліття. Наприклад, Тегеран постачає Москві дрони «Шахед», які росіяни використовують для ударів по Україні. Більше того, зараз росіяни самостійно виробляють безпілотники на базі БпЛА Shahed.

У 2021 році Іран підписав з Китаєм угоду про 25-річне економічне співробітництво. У центрі цієї угоди – продаж багатих іранських запасів нафти для постачання до Китаю.

Також Аракчі в розмові з журналістами торкнувся теми Ормузької протоки. Він заявив, що протока закрита для танкерів і суден, що належать «ворогам Ірану». Проте глава МЗС Ірану запевнив, що Ормузька протока «не закрита повністю, а недоступна лише для американських та ізраїльських суден і танкерів».

Як відомо, Іран застосовує надані Росією дрони й розвідувальні дані, щоб атакувати бази США й сусідні країни.

Раніше президент Володимир Зеленський окреслив основні виклики, з якими стикається Україна на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Глава держави підкреслив, що окрім очікуваного економічного тиску, зокрема зростання цін на нафту та пальне, критичну небезпеку становлять затримки у постачанні озброєння.

 

Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
