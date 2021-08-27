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    12 нагород за день. Україна зміцнила позиції в медальному заліку Паралімпіади

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    У третій день Пааралімпіади Україна виграла 12 медалей - 12 нагород за день. Україна зміцнила позиції в медальному заліку Паралімпіади
    У третій день Пааралімпіади Україна виграла 12 медалей
    Фото з відкритих джерел

    Після трьох днів змагань наші спортсмени 20 разів піднімалися на п’єдестал на Іграх у Токіо

    Учорашнє затишшя, а збірна України в другий день Паралімпіади виграла лише одну срібну нагороду, вибухнуло на Іграх фонтаном медалей різного ґатунку в кількох видах програми. Чемпіонками стали Мар’яна Шевчук і Анна Стеценко.

    Загалом в скарбничці нашої команди вже 20 нагород і вона тримається на 9 місці в командному заліку. Зауважимо, що рейтинг складається за кількістю перемог.

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    Усі медалі України на Паралімпіаді-2020

    «Золото»: Єлизавета Мерешко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S6), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг), Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас - S13).

    «Срібло»: Антон Коль (плавання, 100 метрів, спина, клас - S1), Артем Манько (фехтування на візках, шабля, клас - А), Олена Федота (фехтування на візках, шабля, клас - B), Максим Крипак (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S10), Олексій Вірченко (плавання, 100 метрів, батерфляй, клас - S13), Єлизавета Мерешко (плавання, 200 метрів, комплексний стиль, клас - S6), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас - F38), Сергій Кліпперт (плавання, 100 метрів, спина, клас - S12), Катерина Денисенко (плавання, 100 метрів, спина, клас - S8), Андрій Трусов (плавання, 200 метрів, комплексний стиль, клас - S7), Кирило Гаращенко (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас - S13).

    «Бронза»: Євгенія Бреус (фехтування на візках, шабля, клас - А), Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S6), Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас - F11), Єгор Дементьєв (велоспорт, гонка переслідування, клас - С5), Юлія Іваницька (дзюдо, до 48 кг, клас - B2), Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 52 кг, клас B1).

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    Теги: паралімпійські ігри
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    12 нагород за день. Україна зміцнила позиції в медальному заліку Паралімпіади