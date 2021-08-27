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    Плавчиня здобула для України третє «золото» Паралімпіади

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    Анна Стеценко виграла золоту медаль в плаванні - Плавчиня здобула для України третє «золото» Паралімпіади
    Анна Стеценко виграла золоту медаль в плаванні
    Фото з відкритих джерел

    Анна Стеценко стала найсильнішою на Іграх в Токіо на дистанції 400 метрів вільним стилем

    Другу золоту медаль за день здобула українська команда на Паралімпіаді в Токіо. Слідом за Мар'яною Шевчук, яка стала чемпіонкою в змаганні пауерліфтерок, першою прийшла на фініш 400-метрової дистанції в плаванні вільним стилем Анна Стеценко.

    Анна показала найкращий час у кваліфікації. У фіналу стартувала не дуже вдало, але змогла прискоритися і виграти золоту медаль.

    Загалом у скарбничці паралімпійської збірної України вже 20 медалей, серед яких три золоті нагороди, 11 срібних і 6 бронзових.

    Сьогодні український легкоатлет виграв 500-ту нагороду з моменту участі нашої команди на Паралімпійських іграх.

    За весь час на Паралімпіадах Україна здобула 155 золотих, 167 срібних та 186 бронзових медалей.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Плавчиня здобула для України третє «золото» Паралімпіади