Плавчиня здобула для України третє «золото» Паралімпіади

Анна Стеценко стала найсильнішою на Іграх в Токіо на дистанції 400 метрів вільним стилем

Другу золоту медаль за день здобула українська команда на Паралімпіаді в Токіо. Слідом за Мар'яною Шевчук, яка стала чемпіонкою в змаганні пауерліфтерок, першою прийшла на фініш 400-метрової дистанції в плаванні вільним стилем Анна Стеценко.

Анна показала найкращий час у кваліфікації. У фіналу стартувала не дуже вдало, але змогла прискоритися і виграти золоту медаль.

Загалом у скарбничці паралімпійської збірної України вже 20 медалей, серед яких три золоті нагороди, 11 срібних і 6 бронзових.

Сьогодні український легкоатлет виграв 500-ту нагороду з моменту участі нашої команди на Паралімпійських іграх.

За весь час на Паралімпіадах Україна здобула 155 золотих, 167 срібних та 186 бронзових медалей.