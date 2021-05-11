15-річні українці виграли дорослий чемпіонат Європи в стрибках у воду

Олексій Середа і Ксенія Байло випередили британську і російську пари

Український дует став першим на чемпіонаті Європи у стрибках з 10-метрової вишки. 15-річні Олексій Середа і Ксенія Байло зуміли випередити суперників з Великобританії та Росії.

Попервах трійка лідерів йшла на мінімальній відстані. Вирішальним виявився четвертий стрибок – Середа та Байло провели його значно краще за суперників, змогли створити собі гандикап у більш ніж 10 очок. Фактично, в останньому стрибку потрібно було уникнути помилки, і українці впоралися із завданням.

На другому місці, з відставанням у 18+ балів, фінішувала Велика Британія, яка змогла випередити Росію на 5 балів у боротьбі за «срібло».

Зазначимо, що змішані стрибки з 10-метрової вишки проводяться на Євро втретє в історії. У 2016 році Україна виграла "золото", у 2018 - фінішувала п'ятою.

Для України - це перша медаль у стрибках у воду на Євро-2021. Але уже друга на загальному чемпіонаті Європи з водних видів спорту: теж «золото» в артистичному плаванні виграла Марта Федина.