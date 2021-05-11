«Динамо» – друге в Європі за кількістю власних вихованців в основному складі

Київський клуб активно залучає молодь до першої команди

Столичне «Динамо» увійшло до рейтингу команд, які активно залучають власних вихованців до основного складу. У рейтингу «Щотижневого звіту» Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) кияни посіли друге місце.

Аналізувалися 27 європейських вищих ліг країн-членів УЄФА. Найвищий відсоток хвилин, які зіграли виховані клубами гравці в цілому, був зафіксований у словацької команди «Жиліна» – 61,5%.

На другому місці опинилося київське «Динамо», чиї доморощені футболісти теж відіграли велику частину часу у внутрішньому чемпіонаті – 60,2%, далі йдуть чеські «Сігма» (Оломоуц) – 52,0% і «Словацко» – 51,1%, повідомляє офіційний сайт киян.

Серед команд топ-чемпіонатів лідерство в іспанської «Сельти» (Віго) – 49,0%. Відразу за нею розташувалися дві баскські команди – «Реал Сосьєдад» (48,5%) та «Атлетік» (40,6%).