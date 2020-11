16-річний австралієць побив світовий рекорд 46-річної давнини

Досягнення Гайдена Тодда має подвійну ціну, оскільки біг він без «технологічного допінгу» у вигляді сучасних шиповок

16-річний австралієць Гайден Тодд на змаганнях One Athletics in the ACT пробіг 1000 м за 2 хвилини 25.70 секунд. Це новий світовий рекорд для атлетів його віку.

Попереднє найвище світове досягнення з 1974 року належало східно-німецькому бігунові Андреас Буссе – 2.26,3.

Попередній рекордсмен Андреас Буссе (у центрі) на Олімпіаді-1980 був четвертим на 800-метрівці і п'ятим на 1500 м

Додамо, що Гайден показав цей результат без «технологічного допінгу», нових технологій шиповок. Зараз це обов'язково треба враховувати при аналізі результатів. Так що, це реально чесний результат.

Виграв старт інший австралієць, 21-річний Джарід Кліффорд – 2.23,09.

Джерело: skirun