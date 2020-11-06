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    16-річний австралієць побив світовий рекорд 46-річної давнини

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    Гайден Тодд встановив абсолютно чистий рекорд - 16-річний австралієць побив світовий рекорд 46-річної давнини
    Гайден Тодд встановив абсолютно чистий рекорд
    Світлина - SprintNews.it

    Досягнення Гайдена Тодда має подвійну ціну, оскільки біг він без «технологічного допінгу» у вигляді сучасних шиповок

    16-річний австралієць Гайден Тодд на змаганнях One Athletics in the ACT пробіг 1000 м за 2 хвилини 25.70 секунд. Це новий світовий рекорд для атлетів його віку.

    Попереднє найвище світове досягнення з 1974 року належало східно-німецькому бігунові Андреас Буссе – 2.26,3.

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    Попередній рекордсмен Андреас Буссе (у центрі) на Олімпіаді-1980 був четвертим на 800-метрівці і п'ятим на 1500 м

    Додамо, що Гайден показав цей результат без «технологічного допінгу», нових технологій шиповок. Зараз це обов'язково треба враховувати при аналізі результатів. Так що, це реально чесний результат.

    Виграв старт інший австралієць, 21-річний Джарід Кліффорд – 2.23,09. 

     Читайте також: Оголошені претенденти на звання найкращих легкоатлета і легкоатлетки року в світі

    Джерело: skirun

    легка атлетика рекорд Андреас Буссе Гайден Тодд Джарід Кліффорд
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