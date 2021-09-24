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    «Велике будівництво»: новий стадіон на Львівщині затопила злива (відео)

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    Такий вигляд стадіон у Самборі мав після відкриття - «Велике будівництво»: новий стадіон на Львівщині затопила злива (відео)
    Такий вигляд стадіон у Самборі мав після відкриття
    Фото: 4studio

    Через відсутність дренажу футболісти в Самборі не тільки бігали, а й плавали

    Три місяці тому в Самборі урочисто відкрили новий стадіон і назвали його на честь багаторічного капітана львівських «Карпат», володаря Кубу СРСР Лева Броварського. Але варто було пройти потужному дощу, як футбольне поле арени перетворилося в плавальний басейн. Очевидно, при укладанні ґрунту зекономили на дренажі. Чи передбачався він – невідомо. В коментарях до відео, яке оприлюднила Львівська мануфактура новин, користувачі пишуть, що в проекті були враховані всі нюанси, в тому числі й дренаж.

    Повідомляється, що реконструювали стадіон майже 2 роки. Для проведення робіт залучили кошти різних рівнів – міського бюджету, обласного у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини та державного у межах президентської програми «Велике Будівництво». На комфортні трибуни, сучасну систему поливу футбольного поля, оновлений газон, бігові доріжки та зручне адміністративне приміщення з роздягальнями витратили понад 25 млн грн.

    Замовником реконструкції стадіону була Самбірська міська рада. Вона ж зобов’язалася опікуватися його благоустроєм після реконструкції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Велике будівництво»: новий стадіон на Львівщині затопила злива (відео)