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    Олімпіада-2022. Медальний залік після 14-го дня змагань

    В медальному заліку впевнено лідирує Норвегія - Олімпіада-2022. Медальний залік після 14-го дня змагань
    В медальному заліку впевнено лідирує Норвегія
    фото з відкритих джерел

    Збірна України, схоже, задовольниться однією нагородою Абраменка

    Завершився один з найкоротших змагальних днів на зимовій Олімпіаді в Пекіні. 18 лютого на Іграх-2022 було розіграно п’ять комплектів нагород. Українські надії були пов’язані з масстартами в біатлоні серед жінок і чоловіків. На жаль, гонка для наших спортсменів не склалася.

    Юлія Джима впала на першому колі, втратила близько 20 секунд і змушена була пів дистанції наздоганяти конкуренток.

    Дмитро Підручний і Артем Прима дуже погано стріляли і фінішували в третьому десятку.

    Медальний залік впевнено очолює збірна Норвегії.

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    Сьогодні стало відомо, що допінг-проба ще однієї українки дала позитивний результат. Таким чином, наша збірна стала лідером із порушень антидопінгових правил.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний
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    Олімпіада-2022. Медальний залік після 14-го дня змагань