Олімпіада-2022. Медальний залік після 14-го дня змагань

Збірна України, схоже, задовольниться однією нагородою Абраменка

Завершився один з найкоротших змагальних днів на зимовій Олімпіаді в Пекіні. 18 лютого на Іграх-2022 було розіграно п’ять комплектів нагород. Українські надії були пов’язані з масстартами в біатлоні серед жінок і чоловіків. На жаль, гонка для наших спортсменів не склалася.

Юлія Джима впала на першому колі, втратила близько 20 секунд і змушена була пів дистанції наздоганяти конкуренток.

Дмитро Підручний і Артем Прима дуже погано стріляли і фінішували в третьому десятку.

Медальний залік впевнено очолює збірна Норвегії.

Сьогодні стало відомо, що допінг-проба ще однієї українки дала позитивний результат. Таким чином, наша збірна стала лідером із порушень антидопінгових правил.