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    Олімпіада-2022: Всесвітнє антидопінгове агентство зробило заяву щодо «справи Валієвої»

    Спортивний арбітражний суд прийняв рішення у справі Каміли Валієвої всупереч Кодексу ВАДА - Олімпіада-2022: Всесвітнє антидопінгове агентство зробило заяву щодо «справи Валієвої»
    Спортивний арбітражний суд прийняв рішення у справі Каміли Валієвої всупереч Кодексу ВАДА
    фото: olympics

    Російську фігуристку допустили до змагань Олімпіади не зважаючи на позитивний допінг-тест

    Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) виступило з заявою з приводу допуску фігуристки Каміли Валієвої до змагань Олімпіади не зважаючи на позитивний допінг тест. В організації вважають, що рішення Спортивного арбітражного суду, який прийняв спірне рішення, йде врозріз із кодексом агентства. Як зазначається у заяві, це матиме наслідки і може призвести до повторення подібних випадків у майбутньому.

    «Це дозволить спортсменам до 16 років, які перебувають у статусі захищених персон брати участь у турнірах, незважаючи на позитивні допінг-тести, без пояснення причин», – йдеться у заяві.

    В тексті також йдеться про те, що рішення Спортивного арбітражного суду негативно позначиться на боротьбі з допінгом у Росії, чиї спортсмени через систематичні порушення антидопінгових правил змушені виступати на міжнародних змаганнях без національних символів.

    Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

    Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

    Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.

    А українська фігуристка, навпаки, підтримала Валієву.

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    Теги: допінг Олімпіада фігурне катання
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    Олімпіада-2022: Всесвітнє антидопінгове агентство зробило заяву щодо «справи Валієвої»