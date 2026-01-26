18-річна Максименко вдруге в кар'єрі піднялася на п'єдестал Гранпрі з фехтування

Гранпрі є найпрестижнішим особистим стартом у фехтуванні після Олімпійських Ігор та чемпіонатів світу

Українська шпажистка додала до минулорічного золота Будапешта бронзу етапу в Досі

18-річна українська шпажистка Анна Максименко виборола бронзову нагороду на престижному турнірі серії Гранпрі в катарській Досі. Про це повідомляє «Главком».

Цей успіх став першою медаллю для України у фехтувальному сезоні 2025/26 на рівні елітних змагань FIE. Львів’янка, яка тренується під керівництвом досвідчених наставників Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк, продемонструвала чудове фехтування, долаючи на своєму шляху титулованих суперниць. У перших раундах Анна впевнено впоралася зі швейцаркою Пауліне Брюннер та бронзовою призеркою чемпіонату Європи Сарою Марією Ковальчик з Італії. Ключовим моментом змагань став чвертьфінальний поєдинок проти досвідченої француженки Лорен Рембі – чинної чемпіонки світу в командному заліку. Максименко переграла опонентку з рахунком 14:11, що за регламентом турніру гарантувало їй місце на п'єдесталі пошани.

Півфінальна дуель проти бронзової медалістки Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, угорки Естер Мухарі, перетворилася на справжню спортивну драму. Українка активно розпочала зустріч і до середини поєдинку впевнено вела в рахунку. Проте іменита суперниця за рахунок вдалих атак після випадів зуміла перехопити ініціативу, видавши серію вдалих уколів. За рахунку 14:12 на користь Мухарі Максименко виявила неабиякий характер, зрівнявши рахунок до 14:13, проте останній, вирішальний укол залишився за угоркою. Поразка з мінімальним розривом 14:15 принесла українці бронзу, яка стала її другою нагородою на рівні Гран-прі після золотого тріумфу в Будапешті у березні 2025 року.

Окрім успіху Максименко, варто відзначити виступ харків’янина Романа Свічкаря у чоловічих змаганнях. Він зупинився за крок від медалі, програвши у чвертьфіналі майбутньому переможцю Гранпрі Трістану Тюлену.

Фехтування. Особиста шпага. Гранпрі, Доха

Жінки

1. Естер Мухарі (Угорщина)

2. Александра Луї Марі (Франція)

3. Анна Максименко (Україна)

3. Марі Флоранс Кандассамі (Франція)

Чоловіки

1. Трістан Тюлен (Нідерланди)

2. Сімоне Менкареллі (Італія)

3. Дмитро Гусєв (-)

3. Гергей Шіклоші (Угорщина)

7. Роман Свічкар (Україна)

Варто відзначити, що Україна два роки поспіль представлена на п'єдесталі цього турніру. Раніше це вдалося зробити Фейбі Бежурі, яка також завершила змагання третьою.

Цей результат також є надзвичайно важливим для Максименко, адже він дозволив суттєво покращити позиції в індивідуальному рейтингу Міжнародної федерації фехтування. Тепер українка посідає там дванадцяту позицію, що значить для неї одразу старт із основної сітки (перша шістнадцятка сіяних не проходить перший кваліфікаційний день) на щонайменше двох стартах.

Нагадаємо, що Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії. «Рішення було прийнято ще 14 січня, але нас про нього повідомили лише сьогодні», – сказав генеральний секретар EVL Айвар Паалберг виданню «Õhtulehet».