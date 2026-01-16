Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 16 січня 2026 року

Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Мачадо, парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні, США переходять до нового етапу мирного плану щодо Гази, Трамп оголосив про створення Ради миру.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 січня.

Зустріч Трампа з Мачадо

Президент США Дональд Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Марією Кориною Мачадо, яка під час зустрічі передала йому медаль Нобелівської премії миру.

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру», – сказала вона. Мачадо додала, що це є «визнанням його унікальної відданості нашій свободі».

Вотум довіри уряду прем’єр-міністра Чехії

Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, після чого новий кабінет заявив про намір переглянути рівень підтримки України, зосередивши увагу на внутрішніх потребах країни.

Уряд Андрея Бабіша оголосив про припинення державних внесків до ініціативи з постачання боєприпасів Україні, яку координує Чехія. Водночас прем’єр не виключив подальшої координаційної участі в програмі, що фінансується переважно за рахунок добровільних внесків інших країн, зокрема Німеччини.

Трамп зробив заяви про Газу

Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази.

Трамп повідомив про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази. За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази.

Президент США заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС. Вона, за його словами, має передбачати здачу всієї зброї та ліквідацію всіх тунелів.

Інші важливі новини

