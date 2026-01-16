Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 16 січня 2026 року

Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Мачадо, парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні, США переходять до нового етапу мирного плану щодо Гази, Трамп оголосив про створення Ради миру.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 січня.

Зустріч Трампа з Мачадо

Президент США Дональд Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Марією Кориною Мачадо, яка під час зустрічі передала йому медаль Нобелівської премії миру.

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру», – сказала вона. Мачадо додала, що це є «визнанням його унікальної відданості нашій свободі».

Вотум довіри уряду прем’єр-міністра Чехії

Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, після чого новий кабінет заявив про намір переглянути рівень підтримки України, зосередивши увагу на внутрішніх потребах країни.

Уряд Андрея Бабіша оголосив про припинення державних внесків до ініціативи з постачання боєприпасів Україні, яку координує Чехія. Водночас прем’єр не виключив подальшої координаційної участі в програмі, що фінансується переважно за рахунок добровільних внесків інших країн, зокрема Німеччини.

Трамп зробив заяви про Газу

Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. 

Трамп повідомив про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази. За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази.

Президент США заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС. Вона, за його словами, має передбачати здачу всієї зброї та ліквідацію всіх тунелів.

Інші важливі новини

Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США

Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід

Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам

Теги: Дональд Трамп Чехія ХАМАС Вашингтон населення парламент медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мацінка прибув до Києва
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався
9 сiчня, 12:31
Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти
Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти
7 сiчня, 01:58
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46
Трамп систематично порушує рекомендації фахівців
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
1 сiчня, 20:06
Між Україною та США немає глибоких економічних протиріч
Угода вільної торгівлі України та США
29 грудня, 2025, 15:31
Економіка США б'є рекорди
Споживчий бум розігнав економіку США до максимуму за два роки
25 грудня, 2025, 09:20
Минулого сезону доросла збірна України також відзначилася в естафетних перегонах, зумівши завоювати бронзу Кубка світу
Українські саночники вибороли бронзу на етапі юніорського Кубка світу
22 грудня, 2025, 22:15
Досвід Гайани унікальний для планети
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
22 грудня, 2025, 21:09

Події в Україні

Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2026
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua