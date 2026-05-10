Український боєць ММА Руднєв переміг вірменина, який живе і тренується у Росії

glavcom.ua
Чемпіонський титул UAE Warriors відкриває для Владислава Руднєва нові можливості на міжнародній арені

Руднєв: Ми вкотре довели, що українські спортсмени – найсильніші

Український боєць змішаних єдиноборств Владислав Руднєв (13–0) здобув перемогу в головному бою турніру UAE Warriors 71, який відбувся 9 травня 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ), та став чемпіоном організації і здобув пояс у легкій вазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Владислава Руднєва

Українець здобув перемогу вже в першому раунді задушливим прийомом та завоював пояс UAE Warriors у легкій вазі.

Поєдинок пройшов на арені Space42 Arena в рамках міжнародного турніру UAE Warriors – одного з провідних MMA-промоушенів Близького Сходу, що понад 10 років проводить турніри за участю бійців з різних країн світу. Події організації транслюються на платформі UFC Fight Pass – офіційному сервісі UFC, який об’єднує глобальну MMA-аудиторію.

Руднєв, який виступає під псевдонімом «Honey», вийшов у клітку в статусі непереможного бійця та провів титульний бій за вакантний чемпіонський пояс у легкій ваговій категорії (155 lbs). Формат поєдинку передбачав п’ять раундів по п’ять хвилин, що підкреслює статус головної події вечора.

Його суперником став представник Вірменії Мартун Межлумян (15–3) – досвідчений боєць із серією перемог та значним професійним бекграундом. Варто зазначити, що Межкулян проживає та тренується у країні-агресорі Росії.

Поєдинок мав високий рівень конкуренції та визначав нового чемпіона організації.

Перемога Руднєва дозволила йому збільшити ідеальний рекорд  до 13–0 та здобути чемпіонський пояс міжнародного рівня, що є важливим етапом у розвитку його професійної кар’єри.

«Хочу подякувати Богу за те, що дав мені сьогодні цю перемогу. Ми разом із батьком та моєю командою довго й сумлінно працювали, щоб завоювати пояс Ліги UAE Warriors. Дякую всім своїм близьким та шанувальникам за те, що мотивуєте мене й підтримуєте на моєму шляху. Ми сьогодні вкотре довели, що українські спортсмени – найсильніші. Також хочу звернутися до молоді: мрійте, ідіть до своїх цілей і ніколи не зупиняйтеся – неможливе можливе!», – заявив Руднєв.

Чемпіонський титул UAE Warriors відкриває для Владислава Руднєва нові можливості на міжнародній арені та посилює його позиції як одного з перспективних українських бійців у легкій ваговій категорії.

Нагадаємо, українець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, задушивши іспанця Хоеля Альвареса «трикутником» у другому раунді.

