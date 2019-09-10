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    18-річний фінський діамант забив фантастичну шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» (відео)

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    Каапо Какко продовжує феєрити - 18-річний фінський діамант забив фантастичну шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» (відео)
    Каапо Какко продовжує феєрити
    Instsgram Каапо Какко

    Цей хлопець націлений проявити себе в НХЛ відразу

    Фінський форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко закинув переможну шайбу в матчі проти «Міннесоти Вайлд» на передсезонному турнірі новачків.

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    18-річний Какко двічі об'їхав навколо воріт і з флангу встромив шайбу точно між воротарем і стійкою.

    Матч завершився перемогою «Рейнджерс» в овертаймі з рахунком 4:3.

    Нагадаємо, що Какко здобув золото чемпіонату світу-2019 у складі збірної Фінляндії.

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    хокей Каапо Какко «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ
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