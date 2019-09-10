18-річний фінський діамант забив фантастичну шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» (відео)
Каапо Какко продовжує феєрити
Instsgram Каапо Какко
Цей хлопець націлений проявити себе в НХЛ відразу
Фінський форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко закинув переможну шайбу в матчі проти «Міннесоти Вайлд» на передсезонному турнірі новачків.
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18-річний Какко двічі об'їхав навколо воріт і з флангу встромив шайбу точно між воротарем і стійкою.
Матч завершився перемогою «Рейнджерс» в овертаймі з рахунком 4:3.
Нагадаємо, що Какко здобув золото чемпіонату світу-2019 у складі збірної Фінляндії.