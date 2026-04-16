19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA

У чвертьфіналі Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер

Подрез здолала 41-у ракетку світу італійку Коччаретто

Українська тенісистка Вероніка Подрез пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у Руані. Про це повідомляє «Главком».

19-річна Подрез вперше у кар'єрі грає у основній сітці турніру WTA. У другому раунді українка зустрічалася з 41-ю ракеткою світу італійкою Елізабеттою Коччаретто.

Хід гри

Перший сет Подрез розпочала з двох виграних геймів, однак суперниця швидко відновила рівновагу. У підсумку партія дійшла до тайбрейку, де українка здобула перемогу – 7:6.

У другому сеті Коччаретто захопила ініціативу, повівши 5:1. Подрез змогла скоротити відставання до мінімуму, відігравши два сетболи, але італійка все ж довела партію до перемоги – 6:4.

У вирішальному сеті рівна боротьба тривала до рахунку 3:3, після чого українка виграла кілька геймів поспіль і завершила матч на свою користь – 6:4.

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Елізабетта Коччаретто (Італія, 7) – Вероніка Подрез (Україна) – 6:7, 6:4, 4:6

У чвертьфіналі Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.