Головна Спорт Новини
search button user button menu button

19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У чвертьфіналі Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер

Подрез здолала 41-у ракетку світу італійку Коччаретто

Українська тенісистка Вероніка Подрез пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у Руані. Про це повідомляє «Главком».

19-річна Подрез вперше у кар'єрі грає у основній сітці турніру WTA. У другому раунді українка зустрічалася з 41-ю ракеткою світу італійкою Елізабеттою Коччаретто.

Хід гри

Перший сет Подрез розпочала з двох виграних геймів, однак суперниця швидко відновила рівновагу. У підсумку партія дійшла до тайбрейку, де українка здобула перемогу – 7:6.

У другому сеті Коччаретто захопила ініціативу, повівши 5:1. Подрез змогла скоротити відставання до мінімуму, відігравши два сетболи, але італійка все ж довела партію до перемоги – 6:4.

У вирішальному сеті рівна боротьба тривала до рахунку 3:3, після чого українка виграла кілька геймів поспіль і завершила матч на свою користь – 6:4.

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Елізабетта Коччаретто (Італія, 7) – Вероніка Подрез (Україна) – 6:7, 6:4, 4:6

У чвертьфіналі Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua