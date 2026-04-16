На «Ролан Гаррос» відбудеться церемонія вшанування чоловіка Світоліної

Організатори «Ролан Гаррос» оголосили про проведення церемоній, присвячених завершенню кар'єри швейцарця Стена Вавринки та французів Гаеля Монфіса і Каролін Гарсії. Про це повідомляє «Главком».

Вавринка та Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, повідомили, що сезон-2026 стане для них останнім у професійній кар'єрі.

Церемонія на честь Вавринки відбудеться після його останнього матчу на турнірі.

21 травня 2026 року на корті Філіппа Шатріє відбудеться урочиста церемонія на честь Монфіса.

Церемонія вшанування Каролін Гарсії відбудеться 4 червня 2026 року у перерві між першим та другим півфінальними матчами одиночного розряду турніру у жінок.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.