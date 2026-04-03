Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у США

Стародубцева впевнено переграла мексиканку Сарасуа у двох сетах

Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні (США). Про це повідомляє «Главком».

У першій партії українка віддала суперниці лише один гейм – на початку сету Сарасуа зрівняла рахунок (1:1), після чого Стародубцева повністю контролювала гру. Сет тривав усього 25 хвилин. У другому сеті Юлія взагалі не залишила шансів опонентці, оформивши «суху» перемогу приблизно за пів години.

WTA 500, Чарльстон. 1/8 фіналу

Рената Сарасуа (Мексика) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:6, 0:6

У чвертьфіналі Стародубцева зіграє проти 53-ї ракетки світу американки Маккартні Кесслер.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі