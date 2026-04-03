Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у США
Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні (США). Про це повідомляє «Главком».
Стародубцева впевнено переграла мексиканку Ренату Сарасуа у двох сетах.
У першій партії українка віддала суперниці лише один гейм – на початку сету Сарасуа зрівняла рахунок (1:1), після чого Стародубцева повністю контролювала гру. Сет тривав усього 25 хвилин. У другому сеті Юлія взагалі не залишила шансів опонентці, оформивши «суху» перемогу приблизно за пів години.
WTA 500, Чарльстон. 1/8 фіналу
Рената Сарасуа (Мексика) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:6, 0:6
У чвертьфіналі Стародубцева зіграє проти 53-ї ракетки світу американки Маккартні Кесслер.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.
Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Капітан – Давид Целт
