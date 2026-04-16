Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі

Святослав Василик
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карлос Алькарас знявся з турніру в Барселоні через травму руки
фото: REUTERS

Іспанець достроково залишив турнір у Барселоні

Іспанський тенісист Карлос Алькарас знявся з турніру ATP 500 у Барселоні і не зможе повернути собі лідерство у світовому рейтингу. Про це повідомляє «Главком».

Чому Алькарас не зможе повернути собі статус першої ракетки світу?

Минулого тижня Алькарас втратив перший рядок рейтингу ATP, після того як поступився італійцю Янніку Сіннеру у фіналі турніру в Монте-Карло. Першою ракеткою світу став саме Сіннер.

Наступним турніром для іспанця став турнір ATP 500 у Барселоні. Алькарас стартував в першому колі проти Отто Віртанена, перемігши його в трьох сетах. Після цього іспанець мав зіграти матч другого кола проти чеха Томаша Махача, однак знявся через травму зап'ястя. За словами Алькараса, травма виявилася більш серйозною, ніж він очікував. 

Таким чином Сіннер, який пропускає цей ігровий тиждень, втримає статус першої ракетки світу. Іспанець не зуміє відіграти своє відставання від Янніка у рейтингу ATP, яке становить 110 очок.

Як виступає Алькарас у сезоні-2026?

Алькарас очолював рейтинг ATP з початку листопада 2025 року. Упродовж сезону-2026 іспанець втримував лідерство та вперше здобув титул Australian Open.

Іспанець продовжив сезон тріумфом на турнірі в Досі. Також Алькарас мав 16-матчеву переможну серію, перервавши її на турнірі в Індіан-Веллсі, де поступився у півфіналі. Після цього тенісист дійшов до фіналу в Монте-Карло, поступившись Сіннеру.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані, обігравши в першому колі австрійку Ліллі Таггер у трисетовому поєдинку.

Теги: спорт теніс рейтинг ATP Яннік Сіннер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Лавренюк – дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
17 березня, 10:00
У фіналі WBC збірна Венесуели здобула перемогу над командою США
Тимчасова очільниця Венесуели оголосила вихідний на честь історичної перемоги над США
18 березня, 15:15
Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло
Україна увійшла в топ-5 медального заліку Чемпіонату світу з легкої атлетики
24 березня, 07:30
Михайло Гераскевич очолює Всеукраїнську федерацію бобслею та скелетону
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
25 березня, 12:58
Navi здолали принципових суперників у півфіналі турніру в Роттердамі
Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені
28 березня, 22:41
За версією слідства, Павлек перевів близько 10 млн євро на особисті закордонні рахунки
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
7 квiтня, 13:20
Континентальна першість пройде без Анни Корнетської
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
8 квiтня, 10:50
Україна з Польщею зіграє 10-11 квітня 2026 року
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна
9 квiтня, 11:58
Віталій Мандзин увійшов до основної збрної України з біатлону на наступний сезон
Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон
Сьогодні, 13:00

Новини

Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
«Напруги не відчуваю». Хвостенко – про перші кроки на чолі жіночої збірної України з біатлону
«Напруги не відчуваю». Хвостенко – про перші кроки на чолі жіночої збірної України з біатлону
«Ноттінгем Форест» – «Порту». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
«Ноттінгем Форест» – «Порту». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі
Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі
«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди
«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua