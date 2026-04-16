Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі

Карлос Алькарас знявся з турніру в Барселоні через травму руки

Іспанець достроково залишив турнір у Барселоні

Іспанський тенісист Карлос Алькарас знявся з турніру ATP 500 у Барселоні і не зможе повернути собі лідерство у світовому рейтингу. Про це повідомляє «Главком».

Чому Алькарас не зможе повернути собі статус першої ракетки світу?

Минулого тижня Алькарас втратив перший рядок рейтингу ATP, після того як поступився італійцю Янніку Сіннеру у фіналі турніру в Монте-Карло. Першою ракеткою світу став саме Сіннер.

Наступним турніром для іспанця став турнір ATP 500 у Барселоні. Алькарас стартував в першому колі проти Отто Віртанена, перемігши його в трьох сетах. Після цього іспанець мав зіграти матч другого кола проти чеха Томаша Махача, однак знявся через травму зап'ястя. За словами Алькараса, травма виявилася більш серйозною, ніж він очікував.

Таким чином Сіннер, який пропускає цей ігровий тиждень, втримає статус першої ракетки світу. Іспанець не зуміє відіграти своє відставання від Янніка у рейтингу ATP, яке становить 110 очок.

Як виступає Алькарас у сезоні-2026?

Алькарас очолював рейтинг ATP з початку листопада 2025 року. Упродовж сезону-2026 іспанець втримував лідерство та вперше здобув титул Australian Open.

Іспанець продовжив сезон тріумфом на турнірі в Досі. Також Алькарас мав 16-матчеву переможну серію, перервавши її на турнірі в Індіан-Веллсі, де поступився у півфіналі. Після цього тенісист дійшов до фіналу в Монте-Карло, поступившись Сіннеру.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі WTA 250 у французькому Руані, обігравши в першому колі австрійку Ліллі Таггер у трисетовому поєдинку.