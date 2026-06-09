Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
Українці забили албанцями чотири голи

У групі В6 кваліфікації Євро-2026 (U-17) з трьома очками Україна посіла друге місце

У другому матчі другого раунду відбору Євро-2026 (U-17) юнацька збірна України з футболу розгромила господарів мінітурніру албанців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відбір Євро-2026 (U-17). Другий раунд

  • Албанія – Україна 0:4 (0:1)
  • Голи: Дзюринець (42), Удовиченко (57), Пилипчук (63), Каппеллато (83).

У групі В6 з трьома очками Україна посіла друге місце, першою стала збірна Латвії.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

  • Україна – Швеція 1:3 (0:1)
  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арда Туран завоював чемпіонський титул
Достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги
11 травня, 12:30
Андрій Шевченко доручив національну команду Андреа Мальдері в день 55-річчя останнього
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
18 травня, 12:27
Кияни впевнено пройшли турнірний шлях
«Чернігів» – «Динамо». Прогноз і анонс на фінал Кубка України Реклама
20 травня, 10:30
55-річний Гвардіола очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року
Гвардіола піде з «Манчестер Сіті» після завершення сезону – джерело
19 травня, 10:01
«Лідс Юнайтед» три роки тому був оштрафований через поведінку своїх фанів
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
19 травня, 20:15
Андрій Ярмоленко поставив крапку в протистоянні
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
20 травня, 20:10
Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до зірної України
Мальдера довикликав легіонера, який може дебютувати у збірній України з футболу
26 травня, 17:18
Дензел Дюмфріс отримав нагоду переїхати до Ла Ліги
Моурінью схвалив. «Реал» націлився на чемпіона Італії
2 червня, 22:27
Віктор Циганков оформив єдиний м'яч «синьо-жовтих»
Збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу
7 червня, 21:51

Новини

Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії
Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua