Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
У групі В6 кваліфікації Євро-2026 (U-17) з трьома очками Україна посіла друге місце
У другому матчі другого раунду відбору Євро-2026 (U-17) юнацька збірна України з футболу розгромила господарів мінітурніру албанців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Відбір Євро-2026 (U-17). Другий раунд
- Албанія – Україна 0:4 (0:1)
- Голи: Дзюринець (42), Удовиченко (57), Пилипчук (63), Каппеллато (83).
У групі В6 з трьома очками Україна посіла друге місце, першою стала збірна Латвії.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
- Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0