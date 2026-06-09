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Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії
Фредерік Весті підмінить першого в загальному заліку
фото: «Мерседес»

Провідні пілоти Королеви автоспорту отримають невеликий відпочинок

Тріо гонщиків на чолі з лідером сезону Андреа Кімі Антонеллі пропустять першу вільну практику Гран-прі Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Замість пілота «Мерседеса» в тренуванні візьме участь резервний гонщик Фредерік Весті. Натомість чемпіона 2025 року Ландо Норріса з «Макларена» підмінить запасний пілот Леонардо Форнаролі. Тим часом Люк Браунінг пілотуватиме болід «Вільямса» Алекса Албона.

«Фред грає важливу роль у нашій роботі з розвитку W17 і допомагає нам краще розуміти, як розкрити потенціал машини. Ця сесія стане для нього хорошою можливістю повязати роботу на симуляторі з реальним болідом, а для нас – отримати ще один корисний набір даних, продовжуючи працювати над подальшим прогресом», – прокоментував появу Весті керівник «Мерседеса» Тото Вольфф.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Монако

Пілот «Мерседеса» Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Він набрав 156 очок. Другим іде гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (90 пунктів), а на третє місце опустився британець з «Мерседеса» Джордж Расселл (88).

Німецько-британська стайня впевнено лідирує у Кубку конструкторів. До свого активу «Мерседес» записав 244 очки. Пілоти Скудерії набрали 165 пунктів. Третій у списку команд – «Макларен», гонщики якого набрав 118 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пілоти Формули-1 цього разу обійдуться без паузи. Наступний етап відбудеться 12-14 червня. Команди змагатимуться в іспанській Барселоні на трасі «Каталунья-Монтмело». Торік Гран-прі Іспанії виграв гонщик «Макларена» Оскар Піастрі.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1 Ландо Норріс Mercedes

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