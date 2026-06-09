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Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Росія і НАТО одночасно проводять навчання в Балтійському морі
фото з відкритих джерел

Навчання відбувалися протягом 8–9 червня 2026 року в Калінінграді та поблизу нього

Російський Балтійський флот провів військові навчання у Калінінградській області на тлі найбільших цьогорічних військово-морських маневрів країн НАТО в цьому ж регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

За даними російського «Інтерфаксу», навчання відбувалися в Калінінграді та поблизу нього. В них взяли участь близько десяти військових літаків, зокрема винищувачі та бомбардувальники, а також два невеликі ракетні кораблі. 

Під час маневрів росіяни відпрацьовували бойові заходи, запуски некерованих авіаційних ракет, а також нанесення ракетних ударів.

Калінінградський ексклав розташований між членами НАТО Литвою та Польщею, є сильно мілітаризованим регіоном і служить штаб-квартирою Балтійського флоту РФ.

Зауважимо, російські навчання збіглися в часі з проведенням масштабних військово-морських навчань НАТО, які розпочалися 4 червня і триватимуть до 20 червня. У навчаннях Альянсу беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн та приблизно 6 тис. військовослужбовців.

Раніше, наприкінці травня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має продемонструвати Москві здатність проникнути в Калінінград у разі потреби. На це глава Кремля Володимир Путін традиційно вибухнув погрозами, заявивши, що Росія має «всі необхідні засоби» для знищення будь-яких сил, які спробують атакувати.

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс розраховує якнайшвидше перейти до практичної реалізації спільних оборонних проєктів з Україною. 

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Теги: росія НАТО військові навчання

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