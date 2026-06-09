Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги
Світлана Дорсман є капітаном жіночої збірної України з волейболу
фото: gametime.matt

Світлана Дорсман отримала неочікувану пропозицію щодо кар'єри за океаном

Капітан жіночої національної збірної України з волейболу Світлана Дорсман наважилася на кардинальний та історичний крок у своїй кар'єрі, змінивши чемпіонат для виступу в наступному клубному сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LOVB.

Перша українка в історії ліги

Після успішних виступів у Європі 32-річна центральна блокувальниця переїжджає за океан. Офіційні акаунти американської професійної ліги League One Volleyball оголосили про підписання контракту з українською волейболісткою.

Цей трансфер є унікальним, адже Дорсман стала першою в історії представницею України, яка виступатиме в елітному американському дивізіоні LOVB. Новий сезон ліги, що позиціює себе як один із найамбітніших волейбольних проєктів у світі, стартує в січні 2027 року.

Особливістю LOVB є механізм розподілу гравців. Наразі відомо, що в сезоні 2027 року візьмуть участь 10 команд. Однак за яку саме з них виступатиме українка визначиться дещо пізніше. Це станеться після того, як ліга повністю сформує увесь пул іноземних та американських зірок і проведе їхній розподіл між клубами.

Кар'єра Дорсман

В Америку Світлана Дорсман вирушає в статусі досвідченої гравчині з великим досвідом на міжнародному рівні. Останнім її клубом був польський «Девелопрес», де українка була капітаном команди. Разом із польським грандом вона виграла Суперкубок Польщі, здобула срібло національного чемпіонату та дійшла до чвертьфіналу престижної європейської Ліги чемпіонів.

До переїзду в Польщу блокувальниця тричі вигравала чемпіонат України у складі провідного вітчизняного клубу СК «Прометей». Свою професійну кар'єру Дорсман розпочала ще у 2009 році в рідній «Сєвєродончанці», а за роки виступів устигла пограти також в Азербайджані та інших закордонних колективах.

Зараз Світлана Дорсман є ключовою фігурою та капітанкою «синьо-жовтої» збірної. Цього літа Дорсман допомагає збірній України дебютувати в елітному світовому турнірі – жіночій Лізі націй з волейболу. 

Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй

Теги: Світлана Дорсман волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На стадіоні у Нанкіні панувала шалена атмосфера
Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників
Вчора, 10:54
Переможну крапку в історичному матчі поставила Дар'я Шаргородська результативним блоком
Українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй
5 червня, 04:40
Григорій Хоцевич залучався до юніорської збірної України
Перспективний український волейболіст Хоцевич змінив громадянство
4 червня, 23:33
Минулого року Україна боролася за вихід до фінальної частини, зупинившись за дві позиції від неї
Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй
4 червня, 12:08
Україна вперше в історії виступить у найпрестижнішій серії змагань серед жінок
Жіноча збірна України з волейболу провела дебютний матч у Лізі націй
3 червня, 22:45
Олег Плотницький підписав контракт з «Перуджею» до 2028 року
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
26 травня, 17:54
Чоловіча збірна України з волейболу розпочала серію контрольних поєдинків перед Лігою націй 2026
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
21 травня, 13:28
Умбрійці святкують успіх на європейській арені
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів
18 травня, 10:59
Волейбольна збірна Білорусі
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
13 травня, 14:35

Новини

Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги
«Реал» зробив шалену пропозицію принциповому супернику
«Реал» зробив шалену пропозицію принциповому супернику
У Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу
У Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу
Господар Чемпіонату світу з баскетболу натуралізує найкращого гравця Євроліги
Господар Чемпіонату світу з баскетболу натуралізує найкращого гравця Євроліги
«Кудрівка» переграла «Агробізнес» і втримала місце в Прем'єр-лізі
«Кудрівка» переграла «Агробізнес» і втримала місце в Прем'єр-лізі

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Сьогодні, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua