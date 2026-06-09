Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги

Світлана Дорсман отримала неочікувану пропозицію щодо кар'єри за океаном

Капітан жіночої національної збірної України з волейболу Світлана Дорсман наважилася на кардинальний та історичний крок у своїй кар'єрі, змінивши чемпіонат для виступу в наступному клубному сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LOVB.

Перша українка в історії ліги

Після успішних виступів у Європі 32-річна центральна блокувальниця переїжджає за океан. Офіційні акаунти американської професійної ліги League One Volleyball оголосили про підписання контракту з українською волейболісткою.

Цей трансфер є унікальним, адже Дорсман стала першою в історії представницею України, яка виступатиме в елітному американському дивізіоні LOVB. Новий сезон ліги, що позиціює себе як один із найамбітніших волейбольних проєктів у світі, стартує в січні 2027 року.

Особливістю LOVB є механізм розподілу гравців. Наразі відомо, що в сезоні 2027 року візьмуть участь 10 команд. Однак за яку саме з них виступатиме українка визначиться дещо пізніше. Це станеться після того, як ліга повністю сформує увесь пул іноземних та американських зірок і проведе їхній розподіл між клубами.

Кар'єра Дорсман

В Америку Світлана Дорсман вирушає в статусі досвідченої гравчині з великим досвідом на міжнародному рівні. Останнім її клубом був польський «Девелопрес», де українка була капітаном команди. Разом із польським грандом вона виграла Суперкубок Польщі, здобула срібло національного чемпіонату та дійшла до чвертьфіналу престижної європейської Ліги чемпіонів.

До переїзду в Польщу блокувальниця тричі вигравала чемпіонат України у складі провідного вітчизняного клубу СК «Прометей». Свою професійну кар'єру Дорсман розпочала ще у 2009 році в рідній «Сєвєродончанці», а за роки виступів устигла пограти також в Азербайджані та інших закордонних колективах.

Зараз Світлана Дорсман є ключовою фігурою та капітанкою «синьо-жовтої» збірної. Цього літа Дорсман допомагає збірній України дебютувати в елітному світовому турнірі – жіночій Лізі націй з волейболу.

Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй.