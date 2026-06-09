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Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Євген Чеберко переїде з Огайо до Каліфорнії
фото: Imagn Images

Центрбек здійснив несподіваний перехід за океаном

Оборонець Євген Чеберко перейшов із «Коламбус Крю» в «Лос-Анджелес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Каліфорнійці оформили трансфер в обмін на один додатковий слот для іноземця у 2026 році для «Коламбус Крю». Українець приєднається до нової команди 13 липня. У складі «Лос-Анджелеса» він складе компанію співвітчизнику Артему Смолякову.

Чеберко захищав кольори огайців із літа 2023 року. За підсумками сезону-2023 він завоював із «Коламбус Крю» титул північноамериканської МЛС. Загалом український центрбек зіграв за команду 94 поєдинки в усіх турнірах (один гол, один асист).

«Лос-Анджелес» наразі йде п'ятим у Західній конференції МЛС. Каліфорнійці набрали 24 очки за 15 матчів регулярної першості. Дебютувати в новій команді Чеберко зможе в дербі проти «Лос-Анджелес Гелаксі» 18 липня.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Чеберко

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