Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
Кріштіану Роналду в 41 рік лишається однією з найбільших надій Португалії у боротьбі за титул чемпіонів світу
фото: Deposit Photos.com

Одразу вісім наддосвідчених футболістів увійшли до складу своїх команд на головний турнір збірних

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який стартує вже за два дні в США, Канаді та Мексиці, увійде в історію як найбільш «віковий» мундіаль. Про це повідомляє «Главком».

Вікові рекорди турніру

Одразу вісім футболістів, які вже відсвяткували або ось-ось відсвяткують 40-річчя, потрапили до фінальних заявок своїх національних збірних. Унікальність моменту полягає в тому, що на одному цьому турнірі зіграє більше сорокарічних гравців, аніж на всіх 22 попередніх чемпіонатах світу разом узятих: з 1930 по 2022 роки таких ветеранів налічувалося лише сім). 

Статус найбільш вікового гравця Чемпіонату світу 2026 належатиме голкіперу збірної Шотландії Крейґу Гордону, який зіграє на своєму дебютному мундіалі. На момент старту турніру йому виповниться 43 роки та 162 дні, що зробить його другим найстаршим футболістом в історії мундіалів. Абсолютний рекорд єгипетського воротаря Ессама Ель-Хадарі, який зіграв у 45 років і 5 місяців на Чемпіонаті світу 2018, цьогоріч ніхто не поб'є.

Натомість наймолодшим у віковій категорії є воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера. Він перетне позначку в 40 років безпосередньо під час турніру 16 червня, наступного дня після стартового матчу своєї команди проти Саудівської Аравії.

Головною ж зіркою серед ветеранів стане португальський нападник Кріштіану Роналду (41 рік і 126 днів), який приїхав у статусі найстаршого польового гравця турніру. Для легенди це буде рекордний шостий мундіаль у кар'єрі. Таке ж досягнення мають мексиканський воротар Гільєрмо Очоа та аргентинець Ліонель Мессі, якому 39 років виповниться наприкінці червня. Якщо Португалія здобуде титул, Роналду стане найстаршим чемпіоном світу в історії, перевершивши Діно Дзоффа.

Повний перелік футболістів віком від 40 років на Чемпіонат світу 2026

  1. Крейґ Гордон (Шотландія, воротар) – 43 роки, 162 дні
  2. Кріштіану Роналду (Португалія, нападник) – 41 рік, 126 днів
  3. Гільєрмо Очоа (Мексика, воротар) – 40 років, 333 дні
  4. Лука Модрич (Хорватія, півзахисник) – 40 років, 275 днів
  5. Едін Джеко (Боснія та Герцеговина, нападник) – 40 років, 86 днів
  6. Мануель Ноєр (Німеччина, воротар) – 40 років, 76 днів
  7. Возінья (Кабо-Верде, воротар) – 40 років, вісім днів
  8. Фернандо Муслера (Уругвай, воротар) – 39 років, 360 днів (40 років виповниться 16 червня)

Нагадаємо, що у Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу рекорд Ліонель Мессі Едін Джеко Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Кімі Антонеллі здобув чергову перемогу
Сенсаційний лідер сезону Формули-1 Антонеллі побив домінантний рекорд легенди перегонів
8 червня, 13:30
Пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі у Вугільній гавані – за кілька кілометрів від майданчика ПМЕФ, де Путін запевняв про надійність російської протиповітряної оборони
Путін заявив про унікальність ППО Росії на тлі ударів по НПЗ
5 червня, 04:02
Владислав Гераскевич та Микола Кушнір
Тренер Микола Кушнір: Під час відсторонення Гераскевича від Олімпіади Бубка з Борзовим десь заховалися
4 червня, 13:45
Датчики на м'ячі відстежуватимуть кожен дотик і допоможуть приймати рішення про потенційні офсайди
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
2 червня, 12:29
Іліє Чокан помер у віці 112-років
Помер найстаріший чоловік Європи: якими були секрети його довголіття
30 травня, 10:32
У заяві «Інтер Маямі» зазначається, що терміни повернення Мессі залежатимуть від клінічного та функціонального прогресу
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
26 травня, 11:09
Неймару належить рекорд за кількістю голів за збірну Бразилії
Неймар травмувався перед стартом Чемпіонату світу
21 травня, 12:29
Влада Харькова минулого року принесла Україні першу за 20 років золоту медаль світової першості у жіночій шпазі
Чемпіонка світу з фехтування Харькова ризикує лишитися без головних стартів сезону
18 травня, 21:32
Момент офіційного оголошення рекорду став по-справжньому емоційним
У Східниці масажист встановив чудернацький рекорд
16 травня, 21:59

Новини

Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
Кваліфікація Євро-2026 (U-17): юнацька збірна України з футболу розгромила Албанію
Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії
Антонеллі та чинний чемпіон Формули-1 пропустять перший заїзд на Гран-прі Іспанії
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Кандидат до футбольної збірної України змінив клуб у США
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги
Лідерка національної збірної з волейболу стала першою українкою в історії елітної ліги

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua