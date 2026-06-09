На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+

Кріштіану Роналду в 41 рік лишається однією з найбільших надій Португалії у боротьбі за титул чемпіонів світу

Одразу вісім наддосвідчених футболістів увійшли до складу своїх команд на головний турнір збірних

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який стартує вже за два дні в США, Канаді та Мексиці, увійде в історію як найбільш «віковий» мундіаль. Про це повідомляє «Главком».

Вікові рекорди турніру

Одразу вісім футболістів, які вже відсвяткували або ось-ось відсвяткують 40-річчя, потрапили до фінальних заявок своїх національних збірних. Унікальність моменту полягає в тому, що на одному цьому турнірі зіграє більше сорокарічних гравців, аніж на всіх 22 попередніх чемпіонатах світу разом узятих: з 1930 по 2022 роки таких ветеранів налічувалося лише сім).

Статус найбільш вікового гравця Чемпіонату світу 2026 належатиме голкіперу збірної Шотландії Крейґу Гордону, який зіграє на своєму дебютному мундіалі. На момент старту турніру йому виповниться 43 роки та 162 дні, що зробить його другим найстаршим футболістом в історії мундіалів. Абсолютний рекорд єгипетського воротаря Ессама Ель-Хадарі, який зіграв у 45 років і 5 місяців на Чемпіонаті світу 2018, цьогоріч ніхто не поб'є.

Натомість наймолодшим у віковій категорії є воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера. Він перетне позначку в 40 років безпосередньо під час турніру 16 червня, наступного дня після стартового матчу своєї команди проти Саудівської Аравії.

Головною ж зіркою серед ветеранів стане португальський нападник Кріштіану Роналду (41 рік і 126 днів), який приїхав у статусі найстаршого польового гравця турніру. Для легенди це буде рекордний шостий мундіаль у кар'єрі. Таке ж досягнення мають мексиканський воротар Гільєрмо Очоа та аргентинець Ліонель Мессі, якому 39 років виповниться наприкінці червня. Якщо Португалія здобуде титул, Роналду стане найстаршим чемпіоном світу в історії, перевершивши Діно Дзоффа.

Повний перелік футболістів віком від 40 років на Чемпіонат світу 2026

Крейґ Гордон (Шотландія, воротар) – 43 роки, 162 дні Кріштіану Роналду (Португалія, нападник) – 41 рік, 126 днів Гільєрмо Очоа (Мексика, воротар) – 40 років, 333 дні Лука Модрич (Хорватія, півзахисник) – 40 років, 275 днів Едін Джеко (Боснія та Герцеговина, нападник) – 40 років, 86 днів Мануель Ноєр (Німеччина, воротар) – 40 років, 76 днів Возінья (Кабо-Верде, воротар) – 40 років, вісім днів Фернандо Муслера (Уругвай, воротар) – 39 років, 360 днів (40 років виповниться 16 червня)

Нагадаємо, що у Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу.