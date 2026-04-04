Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Максим Бурич
Аварія сталася безпосередньо на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної
У Дарницькому районі на перехресті не розминулися три автомобілі, серед яких автомобіль патрульної поліції

Сьогодні, 4 квітня 2026 року, на лівому березі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Так, на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної зіткнулися патрульний автомобіль, Renault Fluence та Volkswagen Touareg. Обставини аварії наразі з’ясовуються, проте сила удару була такою, що в службовій машині спрацювали подушки безпеки.

фото 1
фото 2
Аварія сталася безпосередньо на перехресті. Основними учасниками стали службовий автомобіль Toyota Corolla, «француз» та «німець». У поліцейського автомобіля зафіксовано значні пошкодження передньої частини, спрацювали системи пасивної безпеки (подушки), що може свідчити про високу швидкість або значну силу удару.

фото 3
фото 4
Обидва цивільні авто отримали механічні ушкодження різного ступеня тяжкості. Удари від зіткнення припали на бокові частини автівок та зім’яли пасажирські двері у Renault Fluence, а також удар припав на переднє колесо зі сторони водія автомобіля Volkswagen Touareg.

фото 5
Власники пошкоджених цивільних автівок намагаються отримати відповіді щодо термінів оформлення протоколів, проте патрульні, які прибули на допомогу колегам, наразі утримуються від коментарів. За спостереженнями свідків, правоохоронці з екіпажу, що потрапив у ДТП, намагаються приховати свою амуніцію та обладнання.

Серед учасників ДТП немає жертв та травмованих, кому була би потрібна медична допомога.

Нагадаємо, з 15 квітня у Києві подорожчає евакуація авто. Мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн.

Зазначається, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне. Підприємці-оператори евакуації ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.

