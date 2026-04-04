Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

У Дарницькому районі на перехресті не розминулися три автомобілі, серед яких автомобіль патрульної поліції

Сьогодні, 4 квітня 2026 року, на лівому березі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Так, на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної зіткнулися патрульний автомобіль, Renault Fluence та Volkswagen Touareg. Обставини аварії наразі з’ясовуються, проте сила удару була такою, що в службовій машині спрацювали подушки безпеки.

Аварія сталася безпосередньо на перехресті. Основними учасниками стали службовий автомобіль Toyota Corolla, «француз» та «німець». У поліцейського автомобіля зафіксовано значні пошкодження передньої частини, спрацювали системи пасивної безпеки (подушки), що може свідчити про високу швидкість або значну силу удару.

Обидва цивільні авто отримали механічні ушкодження різного ступеня тяжкості. Удари від зіткнення припали на бокові частини автівок та зім’яли пасажирські двері у Renault Fluence, а також удар припав на переднє колесо зі сторони водія автомобіля Volkswagen Touareg.

Власники пошкоджених цивільних автівок намагаються отримати відповіді щодо термінів оформлення протоколів, проте патрульні, які прибули на допомогу колегам, наразі утримуються від коментарів. За спостереженнями свідків, правоохоронці з екіпажу, що потрапив у ДТП, намагаються приховати свою амуніцію та обладнання.

Серед учасників ДТП немає жертв та травмованих, кому була би потрібна медична допомога.

