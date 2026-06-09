«Реал» зробив шалену пропозицію принциповому супернику

Королівський клуб зібрався переманити бомбардира конкурентів

Мадридський «Реал» офіційно запропонував 150 млн євро за нападника мадридського «Атлетіко» Хуліана Альвареса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вершкові» надіслали пропозицію запеклим сусідам після засідання ради директорів у вівторок. «Матрацники» оперативно відреагували на пропозицію. Представники «Атлетіко» подякували за інтерес до форварда, але відхилили запит.

На «Метрополітано» нагадали про передбачені контрактом Альвареса відступні. Зацікавлені клуби можуть викупити аргентинця за 500 млн євро. Продаж нападника за меншу суму може відбутися лише з доброї волі «матрацників».

Альварес у нинішньому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 20 м'ячів і дев'ять результативних передач. Контракт форварда з «Атлетіко» розрахований до літа 2030 року, а донедавна претендентом на аргентинського нападника був інший іспанський гранд – «Барселона».

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.