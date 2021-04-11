Мессі скучив за Роналду: без Кріштіану Лео не може забити «Реалу» (відео)

Карім Бензема набрав чудову форму й забиває чи не в кожному матчі

«Барселона» поступилася конкуренту й перервала 19-матчеву безпрограшну серію

«Реал» здобув перемогу над «Барселоною» і очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. В «Ель-Класіко» каталонцям довелося виступити в ролі наздоганяючих.

Рахунок відкрив Вальверде: він утік по центру, покотив м'яч на Васкеса, той прострілив з правого флангу у воротарський, де Карім Бензема випередив Рональда Араухо і п'ятою переправив м'яч у ближній кут. Згодом Тоні Кроос пробив зі штрафного правіше стінки, і м’яч від спини Деста зрикошетив під штангу воріт.

Після перерви Ліонель Мессі покотив м'яч на Альбу, той від лівого краю штрафного прострілив уздовж воріт, Антуан Грізманн в незручній позиції не став його приймати, підстрибнувши і пропустивши м'яч під собою, а далі ніхто не тримав Мінгесу, який в дотик відправив м'яч в сітку з кількох метрів.

Примітно, що знову не зміг забити Мессі. Після переїзду Кріштіану Роналду з «Реала» до «Ювентуса» нападник «Барселони» не забив жодного м’яча «вершковим».

«Реал» – «Барселона» – 2:1 (Бензема, 13, Кроос, 28 – Мингеса).

«Реал» набрав 66 очок і очолив турнірну таблицю Прімери. У мадридського «Атлетіко» також 66 очок. «Барселона» займає третє місце з 65 очками.



