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    Мессі скучив за Роналду: без Кріштіану Лео не може забити «Реалу» (відео)

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    Карім Бензема набрав чудову форму й забиває чи не в кожному матчі - Мессі скучив за Роналду: без Кріштіану Лео не може забити «Реалу» (відео)
    Карім Бензема набрав чудову форму й забиває чи не в кожному матчі
    Фото з відкритих джерел

    «Барселона» поступилася конкуренту й перервала 19-матчеву безпрограшну серію

    «Реал» здобув перемогу над «Барселоною» і очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. В «Ель-Класіко» каталонцям довелося виступити в ролі наздоганяючих.

    Рахунок відкрив Вальверде: він утік по центру, покотив м'яч на Васкеса, той прострілив з правого флангу у воротарський, де Карім Бензема випередив Рональда Араухо і п'ятою переправив м'яч у ближній кут. Згодом Тоні Кроос пробив зі штрафного правіше стінки, і м’яч від спини Деста зрикошетив під штангу воріт.

    Після перерви Ліонель Мессі покотив м'яч на Альбу, той від лівого краю штрафного прострілив уздовж воріт, Антуан Грізманн в незручній позиції не став його приймати, підстрибнувши і пропустивши м'яч під собою, а далі ніхто не тримав Мінгесу, який в дотик відправив м'яч в сітку з кількох метрів.

    Примітно, що знову не зміг забити Мессі. Після переїзду Кріштіану Роналду з «Реала» до «Ювентуса» нападник «Барселони» не забив жодного м’яча «вершковим».

    «Реал» – «Барселона» – 2:1 (Бензема, 13, Кроос, 28 – Мингеса).

    «Реал» набрав 66 очок і очолив турнірну таблицю Прімери. У мадридського «Атлетіко» також 66 очок. «Барселона» займає третє місце з 65 очками.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона
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