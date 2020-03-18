40-річний цикл: міністр фінансів Японії називає 2020 рік «проклятим для Олімпіади»
Таро Асо провів паралелі з Іграми, які відбулися 40 років тому і мали відбутися 80 років тому
«Минуло 40 років і майбутні Ігри в Токіо знову стають «проклятою Олімпіадою», - заявив міністр фінансів Японії Таро Асо в зауваженнях, які можуть викликати суперечки тоді, коли його уряд намагається припинити дискусії стосовно того, що поандемія коронавірусу може зірвати найбільшу спортивну подію в світі цього року.
«Це проблема, яка трапляється кожні 40 років – це проклята Олімпіада – і це факт», - сказав Таро Асо, який також є віце-прем'єр-міністром, на парламентському комітеті в середу.
Слова японського урядовця цитує Reuters.
Японія виграла заявку на проведення літніх та зимових Олімпійських ігор у 1940 році – відповідно в Токіо та Саппоро, - але обидві Олімпіади були скасовані через Другу світову війну.
Через 40 років літня Олімпіада у Москві 1980 року була проігнорована більшістю цивілізованих країн через введення СССР військ на територію Афганістану.
Близький союзник прем'єр-міністра Сінзо Абе та колишній прем'єр-міністр, Асо відомий своєю живучістю у владі, незважаючи на підтримку гафтів, які протягом десятиліть ображали людей, включаючи лікарів, жінок та пацієнтів з хворобою Альцґеймера.
Абе зробив ставку на проведенні успішних Ігор та привнесенні масштабного поштовху – який оцінюється в 2,3 мільярда доларів, - щоб сколихнути застійну економіку з допомогою туризму та споживчих витрат.
Але кожен день нової пандемії коронавірусу приносить все більше закликів до переносу цьогорічних Ігор, які планують відкрити 24 липня.
Міжнародний олімпійський комітет, разом з оргкомітетом Токіо та урядом Японії, заявив, що не розглядає питання про скасування чи перенесення, навіть якщо інші важливі події були перенесені, включаючи футбольні Євро-2020 та Копа Америка.
У наслідок пандемії коронавірусу в світі станом на 18 березня загинуло понад 8200 людей та заражено понад 200 000, епіцентр пандемії зараз знаходиться в Європі.