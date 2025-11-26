Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком

Переможницю зі стронгмену дискваліфікували через приховану біологічну чоловічу стать

Американська спортсменка Джеммі Букер, яка раніше була визнана переможницею Чемпіонату світу з силового екстриму серед жінок World's Strongest Woman, була дискваліфікована та позбавлена титулу. Рішення було прийнято організаторами після того, як з'ясувалося, що Букер народилася чоловіком і приховала цей факт під час реєстрації на турнір. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Турнір проходив в Арлінгтоні, штат Техас. Букер виграла змагання з мінімальною перевагою над британкою Андреа Томпсон завдяки останньому виду програми.

Скандал спалахнув прямо на церемонії нагородження, коли Андреа Томпсон публічно висловила протест, відмовившись залишатися на п'єдесталі. «Я поважаю кожного учасника, але чесна конкуренція можлива лише за рівних умов. Ті зусилля, які ми вкладаємо, мають бути оцінені справедливо» – заявила пізніше Томпсон.





Never happens.



Andrea Thompson just had her title stolen by a man, Jammie Booker, who won 1st at the World’s Strongest Woman competition in Arlington, Texas.



“This is bulls&@$. Can we go?” pic.twitter.com/y8JakhMNQL — XX-XY Athletics (@xx_xyathletics) — XX-XY Athletics (@xx_xyathletics) November 25, 2025

Відома чемпіонка в силовому екстримі Ребекка Робертс також рішуче підтримала це рішення, акцентуючи на чесності жіночого спорту: «Я не можу мовчати, коли під загрозою опиняється чесність і майбутнє жіночого спорту. Люди, народжені чоловіками, не повинні змагатися у жіночих категоріях. Вітаю Андреа Томпсон – для мене вона справжня чемпіонка».

Американку Джеммі Букер дискваліфікували після перемоги у змаганні Instagram / @strong_jammie_booker

Організатори турніру підтвердили, що якби факт народження Букер чоловіком був відомий до або під час змагань, її не допустили б до участі серед жінок. Розділення категорій у цьому змаганні створюється виключно за біологічною статтю, зафіксованою при народженні.

Організатори пообіцяли посилити критерії допуску на майбутніх змаганнях, наголосивши: «Ми дотримуємося принципу інклюзивності, але маємо забезпечити чесну конкуренцію та зберегти майбутнє жіночого спорту».

Чинний найсильніший чоловік світу Мітчелл Хупер закликав до зваженого підходу, підкреслюючи необхідність «захищати цілісність жіночих змагань і зберігати людяність до всіх залучених».

Нагадаємо, новий світовий рекорд встановив титулований український стронгмен Олексій Новіков. У 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) Новіков, який є володарем титулу «Найсильніша людина світу 2020 року», потягнув 550 кг.Нове світове досягнення Олексій встановив на змаганнях першого етапу Кубка світу, що відбувся в іспанській Барселоні.