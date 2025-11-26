Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком
Американська спортсменка Джеммі Букер виявилася чоловіком
фото із відкритих джерел

Переможницю зі стронгмену дискваліфікували через приховану біологічну чоловічу стать

Американська спортсменка Джеммі Букер, яка раніше була визнана переможницею Чемпіонату світу з силового екстриму серед жінок World's Strongest Woman, була дискваліфікована та позбавлена титулу. Рішення було прийнято організаторами після того, як з'ясувалося, що Букер народилася чоловіком і приховала цей факт під час реєстрації на турнір. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Турнір проходив в Арлінгтоні, штат Техас. Букер виграла змагання з мінімальною перевагою над британкою Андреа Томпсон завдяки останньому виду програми. 

Скандал спалахнув прямо на церемонії нагородження, коли Андреа Томпсон публічно висловила протест, відмовившись залишатися на п'єдесталі. «Я поважаю кожного учасника, але чесна конкуренція можлива лише за рівних умов. Ті зусилля, які ми вкладаємо, мають бути оцінені справедливо» – заявила пізніше Томпсон.

Відома чемпіонка в силовому екстримі Ребекка Робертс також рішуче підтримала це рішення, акцентуючи на чесності жіночого спорту: «Я не можу мовчати, коли під загрозою опиняється чесність і майбутнє жіночого спорту. Люди, народжені чоловіками, не повинні змагатися у жіночих категоріях. Вітаю Андреа Томпсон – для мене вона справжня чемпіонка».

Американку Джеммі Букер дискваліфікували після перемоги у змаганні
Американку Джеммі Букер дискваліфікували після перемоги у змаганні
Instagram / @strong_jammie_booker

Організатори турніру підтвердили, що якби факт народження Букер чоловіком був відомий до або під час змагань, її не допустили б до участі серед жінок. Розділення категорій у цьому змаганні створюється виключно за біологічною статтю, зафіксованою при народженні.

Організатори пообіцяли посилити критерії допуску на майбутніх змаганнях, наголосивши: «Ми дотримуємося принципу інклюзивності, але маємо забезпечити чесну конкуренцію та зберегти майбутнє жіночого спорту».

Чинний найсильніший чоловік світу Мітчелл Хупер закликав до зваженого підходу, підкреслюючи необхідність «захищати цілісність жіночих змагань і зберігати людяність до всіх залучених».

Нагадаємо, новий світовий рекорд встановив титулований український стронгмен Олексій Новіков. У 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) Новіков, який є володарем титулу «Найсильніша людина світу 2020 року», потягнув 550 кг.Нове світове досягнення Олексій встановив на змаганнях першого етапу Кубка світу, що відбувся в іспанській Барселоні. 

Читайте також:

Теги: спорт США рекорд жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа
28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію
23 листопада, 15:10
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
30 жовтня, 22:44
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
Трамп зазначає, що тактика, яку використовують імміграційні агенти, є цілком прийнятною
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
3 листопада, 02:34
Саютіна, яку ISU визнав нейтральною, була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів
«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки
4 листопада, 15:58
Трамп може отримати стадіон, названий на його честь
Трамп хоче, щоб на його честь був названий новий стадіон у Вашингтоні – ЗМІ
9 листопада, 15:32
Романчук також активно займається розвитком плавання в Україні
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
12 листопада, 11:50
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
20 листопада, 07:41
Гераскевич за підсумками першого раунду замкнув топ-10
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
21 листопада, 13:16

Новини

Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком
Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком
Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада
Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
Став відомий кошик, у який потрапила Україна під час жеребкування чемпіонату світу з футболу
Став відомий кошик, у який потрапила Україна під час жеребкування чемпіонату світу з футболу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua