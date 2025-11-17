Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку Дефлімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку Дефлімпіади
Українська команда першою фінішувала у змішаній естафеті 4х400 м

У доробку збірної України вже 18 нагород

Збірна України продовжує успішно виступати на Дефлімпіаді-2025 та поповнила медальну скарбничку за підсумками чергового змагального дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

У легкій атлетиці першою фінішувала українська команда у змішаній естафеті 4х400 м з результатом 3:33,91, що є новим Дефлімпійським рекордом. Чемпіонами Ігор у складі естафети стали: Дмитро Руденко, Соломія Куприч, Сергій Драч, Крістіна Кіняйкіна.

Одразу 4 медалі вибороли українські дзюдоїсти. Катерина Шепелюк – чемпіонка у ваговій категорії до 63 кг. Срібні призери: Марина Погорелова (до 70 кг), Оксана Кравченко (понад 78 кг), Лука Нетяга (до 90 кг).

У спринті на 1000 м у перегонах велошосе бронзову нагороду здобула Єлисавета Топчанюк.

У доробку збірної України вже 18 нагород – 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових. Наша країна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Городинець посів третє місце у фіналі профільної для себе дисципліни – стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 метрів
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
10 листопада, 14:48
Норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар'єй Бьо навесні 2025 року заявили про завершення своєї кар'єри у спорті
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
10 листопада, 14:22
Чаран Кумар потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Індійський студент встановив футбольний рекорд Гіннеса
6 листопада, 14:04
Наша команда у складі 36 спортсменів здобула 50 медалей
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
5 листопада, 11:48
У новоспеченої біатлоністки є шанс потрапити до основної збірної Таїланду, яка в останні сезони не набирала очки до Кубків націй
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні
3 листопада, 16:26
Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю
Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани
30 жовтня, 13:45
Роман Крамарь був організатором пропагандистського заходу
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
30 жовтня, 12:34
Чепалова: Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади
22 жовтня, 19:35
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
Чи візьмуть участь Росія та Білорусь в Паралімпіаді: з'явилося офіційне рішення
22 жовтня, 08:20

Новини

Україна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку Дефлімпіади
Україна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку Дефлімпіади
Депутатка Думи влаштувала істерику через банер українських фанатів зі спаленим Кремлем
Депутатка Думи влаштувала істерику через банер українських фанатів зі спаленим Кремлем
Бушма завоювала третю медаль Професійного туру PSA у 2025 році
Бушма завоювала третю медаль Професійного туру PSA у 2025 році
Михавко став вісімнадцятим дебютантом збірної України за часів Реброва
Михавко став вісімнадцятим дебютантом збірної України за часів Реброва
Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua