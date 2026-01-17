47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію

Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
фото: Reuters

Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію

Майже половина німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу 2026, якщо США вирішать приєднати Гренландію силою. Як інформує «Главком», про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA на замовлення Bild.

За даними дослідження, 47% учасників опитування ствердно відповіли за питання, чи має Німеччина бойкотувати турнір у разі анексії Гренландії Сполученими Штатами.

35% респондентів відкидають бойкот, ще 18% не змогли відповісти. Опитування проводилось 15-16 січня. У ньому взяли участь 1002 особи.

Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

Гренландія належить до Данії на правах автономної території.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією. 

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

