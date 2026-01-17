Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією

Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією

Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією. Про це повідомляє Associated Press, цитуючи Трампа, передає «Главком».

Американський лідер розглядає тарифи як інструмент тиску, якщо союзники не погодяться з американською позицією щодо арктичного острова.

«Я можу запровадити тарифи на країни, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки», – заявив президент США під час заходу в Білому домі.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.