Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Результати українців за 10 лютого
Санкарка Юліанна Туницька на Олімпіаді 2022 зупинилася за крок до виходу до фінального заїзду
фото: Reuters

Синьо-жовті змогли потішити своїми результатами попри невелике представництво у третій змагальний день

9 лютого 2026 року українські спортсмени вчергове вийшли на старт на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком»

Солідні виступи українських санкарок

На зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані та Кортині-д’Ампеццо українські санкарки вперше з'явилися на льоду в одномісних санях. Юліанна Туницька та Олена Смага виконали перші два заїзди на олімпійській трасі в Кортіні-д'Ампеццо, завершивши їх із показниками, що дозволили їм увійти до числа учасниць топ-20. Туницька посіла вісімнадцяту позицію в обох заїздах, що дозволило їй показати шістнадцятий загальний результат після двох спроб. В обох спробах українка демонструвала блискучий старт, за часом якого вона була у трійці найсильніших. Смага ж стала сімнадцятою у першому спуску, але через помилку на старті у другому опустилася на підсумкову вісімнадцяту позицію. Українки виконають щонаймеше ще один заїзд, після якого, у випадку проходу до топ-20, зможуть ще раз виступити на олімпійському треку. 

Також пройшли тренування у жіночих двійках, де Україну представлятиме жіноча двійка Олени Стецків та Олександри Мох. Найкращим для них став третій заїзд, у якому тандем показав високий п’ятий результат. 

Найкращий у кар'єрі результат для Євгена Марусяка

У стрибках на лижах з трампліна серед чоловіків Євген Марусяк продемонстрував один із найкращих виступів в історії Українина Олімпійських іграх. Марусяк виконав стрибок на 99 метрів, який судді оцінили у 113,6 бала і завершив кваліфікацію на 42-й позиції. Хоча це не дозволило йому пробитися до фіналу, його результат став четвертим найкращим для України на Олімпійських іграх та найвищим з 1998 року, що стало вагомим досягненням для нашої команди у цій дисципліні. Віталій Калініченко ж посів 47-му позицію. 

Неймовірне тренування від Гераскевича

Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів один із найкращих тренувальних днів у своїй кар’єрі. У ході двох тренувальних спроб українець продемонстрував високі результати, посівши п’яте та третє місця серед усіх учасників. Такі показники стали серйозною заявкою напередодні змагальної частини турніру та підтвердили, що Гераскевич перебуває у відмінній формі. 

Окрім цього, український скелетоніст провів свою першу тренувальну сесію в Кортіні-д'Ампеццо з помітною увагою з боку ЗМІ та організаторів. Гераскевич, перший в історії України спортсмен у цьому виді спорту, вийшов на трасу з особливим шоломом, на якому були зображення українських атлетів та діячів, які загинули внаслідок війни. Такий жест привернув увагу міжнародної спільноти та спровокував обговорення щодо правил проведення Ігор, адже Міжнародний олімпійський комітет уважно розглянув питання про можливість використання такого шолома в офіційних змаганнях. У підсумку організація заборонила виходити з таким екіпіруванням українцю на старт

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбудеться четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях. 

