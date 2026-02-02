Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади

Гераскевич: Якщо санкції перейдуть на міжнародний рівень, то росіяни не зможуть потрапляти на змагання

Гераскевич: Державні структури могли б краще працювати щодо санкцій проти російських спортсменів

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому вирішив створити петицію на сайті Кабміну щодо санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну.

Як санкції вплинуть на російських спортсменів

«Ми подали список російських спортсменів для запровадження санкцій. Я також сподіваюсь, що це буде вдалий напрямок нашої боротьби. Якщо ці санкції перейдуть на міжнародний рівень… Це достатнє підґрунтя, щоб росіян просто не пускати в Європу, в подальшому і в Америку та Канаду. Вони просто можуть не доїжджати на змагання. І на це вже жоден суд ніяк не може вплинути», – зазначив Гераскевич.

Гераскевич: На мою думку, санкції треба було запроваджувати набагато раніше

Скелетоніст наголосив, що санкції проти російських спортсменів, які підтримують війну, варто було запровадити набагато раніше.

«На мою думку, такі санкції треба було запроваджувати набагато раніше. Звичайно що наші державні структури могли б пропрацювати трошки краще і зайнятися цим питанням напряму. Щоб українські спортсмени і вболівальники не займалися цим», – розповів спортсмен.

Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане… pic.twitter.com/92ltpt3OvB — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) January 27, 2026

До переліку росіян, проти яких Гераскевич пропонує запровадити санкції, потрапили: