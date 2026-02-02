Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
Гераскевич: Державні структури могли б краще працювати щодо санкцій проти російських спортсменів
Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому вирішив створити петицію на сайті Кабміну щодо санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну.
Як санкції вплинуть на російських спортсменів
«Ми подали список російських спортсменів для запровадження санкцій. Я також сподіваюсь, що це буде вдалий напрямок нашої боротьби. Якщо ці санкції перейдуть на міжнародний рівень… Це достатнє підґрунтя, щоб росіян просто не пускати в Європу, в подальшому і в Америку та Канаду. Вони просто можуть не доїжджати на змагання. І на це вже жоден суд ніяк не може вплинути», – зазначив Гераскевич.
Гераскевич: На мою думку, санкції треба було запроваджувати набагато раніше
Скелетоніст наголосив, що санкції проти російських спортсменів, які підтримують війну, варто було запровадити набагато раніше.
«На мою думку, такі санкції треба було запроваджувати набагато раніше. Звичайно що наші державні структури могли б пропрацювати трошки краще і зайнятися цим питанням напряму. Щоб українські спортсмени і вболівальники не займалися цим», – розповів спортсмен.
Друзі!
Зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти російських спортсменів.https://t.co/oOMDdodPA2
Закликаю вас підписати її та поширити.
Підписання петиції забере лише близько 1 хвилини вашого часу.
Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане… pic.twitter.com/92ltpt3OvB
До переліку росіян, проти яких Гераскевич пропонує запровадити санкції, потрапили:
- Ангеліна Мельникова (у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії «Едина Росія» для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах)
- Світлана Гомбоєва (неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Крим)
- Яна Єгорян (є амбасадаркою підсанкційної організації »Здоровоє отєчество», яка причетна до викрадення українських дітей)
- Євген Байдусов (з порушенням законодавства України відвідував анексований Крим)
- Імам Ганішов (У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації росією українських територій, які поширював у мережі)
- Мадіна Таймазова (Брала участь у пропагандистському заходуіпід назвою «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу», який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України)
- Владислав Ларін (У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України)
- Максим Храмцов (У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші» та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку).
- Федір Чудінов (У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху «Здорова вітчизна» та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху «Народний Фронт «За Росію» (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій «ЛНР», провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми).
