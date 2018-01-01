АЕК проведе в Києві переговори щодо продовження контракту Чигринського
- Сьогодні, 18:10
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Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута
Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський може продовжити контракт з грецьким клубом.
Про це повідомляє SDNA.
Представники АЕКа проведуть переговори з агентом футболіста Олександром Панковим щодо продовження співпраці захисника з клубом.
Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута, залишилося тільки залагодити деякі питання з представником Чигринського.
Нагадаємо, матч «Динамо» - АЕК відбудеться 22 лютого.
Початок - 20.00.
Як відомо, грецький клуб АЕК дав рекомендації своїм уболівальникам, які приїдуть в Україну на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Динамо».
Нагадаємо, анархісти Греції погрожували прихильникам «Динамо» перед матчем Ліги Європи в Афінах.
Зауважимо, що на вболівальників «Динамо» у Греції напали фанати московського «Спартака».
Нагадаємо, у першому матчі в Греції команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.
Джерело: ua.tribuna.com