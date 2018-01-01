АЕК проведе в Києві переговори щодо продовження контракту Чигринського

Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський може продовжити контракт з грецьким клубом. Про це повідомляє SDNA. Представники АЕКа проведуть переговори з агентом футболіста Олександром Панковим щодо продовження співпраці захисника з клубом. Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута, залишилося тільки залагодити деякі