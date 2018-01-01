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    АЕК проведе в Києві переговори щодо продовження контракту Чигринського

    Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута
    Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський може продовжити контракт з грецьким клубом. Про це повідомляє SDNA. Представники АЕКа проведуть переговори з агентом футболіста Олександром Панковим щодо продовження співпраці захисника з клубом. Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута, залишилося тільки залагодити деякі
    • Сьогодні, 18:10
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    Дмитро Чигринський. Фото: АЕК
    Дмитро Чигринський. Фото: АЕК

    Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута

    Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський може продовжити контракт з грецьким клубом.

    Про це повідомляє SDNA.

    Представники АЕКа проведуть переговори з агентом футболіста Олександром Панковим щодо продовження співпраці захисника з клубом.

    Повідомляється, що домовленість про продовження угоди вже досягнута, залишилося тільки залагодити деякі питання з представником Чигринського.

    Нагадаємо, матч «Динамо» - АЕК відбудеться 22 лютого.

    Початок - 20.00.

    Як відомо, грецький клуб АЕК дав рекомендації своїм уболівальникам, які приїдуть в Україну на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Динамо».

    Нагадаємо, анархісти Греції погрожували прихильникам «Динамо» перед матчем Ліги Європи в Афінах.

    Зауважимо, що на вболівальників «Динамо» у Греції напали фанати московського «Спартака».

    Нагадаємо, у першому матчі в Греції команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.

    Джерело: ua.tribuna.com

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