Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів
Гамфріс отримала негативні відгуки у соцмережах після свого вчинку
фото: Reuters

Гамфріс шокувала Президента США під час заходу в Білому домі

Титулована бобслеїстка Кейлі Гамфріс після двох бронзових медалей на Олімпіаді-2026 у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо взяла участь у заході в Білому домі, присвяченому Місяцю жіночої історії. Про це повідомляє «Главком».

Відзнака Трампа від Гамфріс

Гамфріс вручила Дональду Трампу «Орден Іккоса» – престижну нагороду Олімпійського та Паралімпійського комітету США, яку атлети зазвичай дарують своїм тренерам. Гамфріс стала першою спортсменкою в історії, яка нагородила цим орденом Президента США, назвавши його ключовою фігурою, що вплинула на її успіх та розвиток жіночого спорту.

Під час своєї промови 40-річна спортсменка емоційно пояснила свій вибір, виділивши дві основні політичні ініціативи Трампа, прийняті ним на початку другого терміну в лютому 2025 року. Зокрема, Гамфріс подякувала президенту за указ, що забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях, назвавши це забезпеченням безпечного поля та чесної конкуренції для біологічних жінок. Також спортсменка відзначила зусилля Трампа щодо розширення доступу до ЕКЗ та зниження вартості лікування безпліддя. Для Гамфріс це питання є особистим, оскільки вона виховує маленького сина і планує подальше розширення сім’ї.

Негативний відгук від соцмереж

Подія спричинила бурхливу реакцію, особливо в Канаді – на батьківщині Гамфріс, за яку вона виграла два олімпійських золота у 2010 та 2014 роках перед зміною громадянства у 2019 році. Користувачі соцмереж висловили розчарування вчинком атлетки, зазначаючи, що їм соромно за її минуле в канадській збірній. Сама бобслеїстка відповіла на критику спокійно, заявивши, що звикла бути мішенню як топова атлетка. Вона підкреслила, що поважає право інших на власну думку, але ігноруватиме прояви ненависті.

Реакція Трампа на вчинок Гамфріс

Дональд Трамп, приймаючи нагороду, виглядав здивованим, але схвально відгукнувся про сміливість Гамфріс. Його адміністрація активно просуває тезу про те, що залучення трансгендерних атлетів до жіночих категорій руйнує спортивну етику. Після підписання відповідного указу на початку 2025 року президент заявляв, що війна з жіночим спортом закінчена. 

Нагадаємо, що Трамп відмовився віддавати золоту медаль хокеїсту українського походження. Меттью Ткачук «пошкодував» про свою пропозицію одягнути медаль президенту США. 

Теги: бобслей спорт Дональд Трамп орден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів
16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів
Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів
Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів
Лапорта виграв вибори президента «Барселони»
Лапорта виграв вибори президента «Барселони»
Визначився переможець Кубка України з баскетболу
Визначився переможець Кубка України з баскетболу
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua