Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів

Гамфріс шокувала Президента США під час заходу в Білому домі

Титулована бобслеїстка Кейлі Гамфріс після двох бронзових медалей на Олімпіаді-2026 у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо взяла участь у заході в Білому домі, присвяченому Місяцю жіночої історії. Про це повідомляє «Главком».

Відзнака Трампа від Гамфріс

Гамфріс вручила Дональду Трампу «Орден Іккоса» – престижну нагороду Олімпійського та Паралімпійського комітету США, яку атлети зазвичай дарують своїм тренерам. Гамфріс стала першою спортсменкою в історії, яка нагородила цим орденом Президента США, назвавши його ключовою фігурою, що вплинула на її успіх та розвиток жіночого спорту.

Під час своєї промови 40-річна спортсменка емоційно пояснила свій вибір, виділивши дві основні політичні ініціативи Трампа, прийняті ним на початку другого терміну в лютому 2025 року. Зокрема, Гамфріс подякувала президенту за указ, що забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях, назвавши це забезпеченням безпечного поля та чесної конкуренції для біологічних жінок. Також спортсменка відзначила зусилля Трампа щодо розширення доступу до ЕКЗ та зниження вартості лікування безпліддя. Для Гамфріс це питання є особистим, оскільки вона виховує маленького сина і планує подальше розширення сім’ї.

Негативний відгук від соцмереж

Подія спричинила бурхливу реакцію, особливо в Канаді – на батьківщині Гамфріс, за яку вона виграла два олімпійських золота у 2010 та 2014 роках перед зміною громадянства у 2019 році. Користувачі соцмереж висловили розчарування вчинком атлетки, зазначаючи, що їм соромно за її минуле в канадській збірній. Сама бобслеїстка відповіла на критику спокійно, заявивши, що звикла бути мішенню як топова атлетка. Вона підкреслила, що поважає право інших на власну думку, але ігноруватиме прояви ненависті.

Реакція Трампа на вчинок Гамфріс

Дональд Трамп, приймаючи нагороду, виглядав здивованим, але схвально відгукнувся про сміливість Гамфріс. Його адміністрація активно просуває тезу про те, що залучення трансгендерних атлетів до жіночих категорій руйнує спортивну етику. Після підписання відповідного указу на початку 2025 року президент заявляв, що війна з жіночим спортом закінчена.

Нагадаємо, що Трамп відмовився віддавати золоту медаль хокеїсту українського походження. Меттью Ткачук «пошкодував» про свою пропозицію одягнути медаль президенту США.