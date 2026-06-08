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Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу
Наставник збірної Данії заявив, що дострокове завершення матчу було легким рішенням
фото: ФК «Брентфорд»

Браян Рімер розкрив додаткові деталі щодо ситуації навколо Крістіана Еріксена

Головний тренер данської національної команди Браян Рімер прокоментував дострокове завершення гри між збірними України та Данії, яка проходила в Оденсе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Взбірна».

Що сказав очільник данської команди?

У коментарі для видання «Взбірна» керманич данців зізнався, що інцидент викликав надзвичайно гостру емоційну реакцію всередині колективу. Для багатьох партнерів Крістіана Еріксена по команді це стало важким психологічним поверненням у минуле – флешбеком до подій Євро-2020, коли гравець пережив зупинку серця. За словами Рімера, у такій ситуації ключовим завданням було підтримати один одного.

Тренер узяв на себе відповідальність за скасування гри, провівши миттєві перемовини з представниками УЄФА та тренерським штабом збірної України. Рімер підкреслив, що українці проявили максимальну емпатію та солідарність у кризовий момент.

«Наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали: «Все, що вам потрібно від нас, ми готові дати». Тому рішення не догравати матч було простим», – заявив наставник збірної Данії.

Додаткові деталі щодо стану Еріксена

Важливі подробиці повідомив лікар національної збірної Данії Мортен Боесен, чиє офіційне звернення було опубліковане у соціальних мережах. Медик заспокоїв громадськість, підтвердивши, що з гравецм усе гаразд, а встановлений раніше кардіостимулятор виконав свою безпосередню функцію.

Повідомлялося, що Еріксен дійсно на короткий час знепритомнів, проте кардіовертер-дефібрилятор зреагував належним чином, і футболіст дуже швидко прийшов до тями. Гравець зміг самостійно піднятися і залишити футбольне поле без сторонньої допомоги. Медичний штаб практично одразу встановив із ним повноцінний контакт.

Наразі півзахисник перебуває в лікарні, де проходитиме поглиблене обстеження для з'ясування точних причин цього нападу. Лікарі збірної перебувають на постійному зв'язку як із самим Крістіаном Еріксоном, так і з госпітальними медиками. Сам футболіст почувається добре і вже встиг передати привіт усім гравцям команди, попросивши переказати, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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