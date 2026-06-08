Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу
Браян Рімер розкрив додаткові деталі щодо ситуації навколо Крістіана Еріксена
Головний тренер данської національної команди Браян Рімер прокоментував дострокове завершення гри між збірними України та Данії, яка проходила в Оденсе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Взбірна».
Що сказав очільник данської команди?
У коментарі для видання «Взбірна» керманич данців зізнався, що інцидент викликав надзвичайно гостру емоційну реакцію всередині колективу. Для багатьох партнерів Крістіана Еріксена по команді це стало важким психологічним поверненням у минуле – флешбеком до подій Євро-2020, коли гравець пережив зупинку серця. За словами Рімера, у такій ситуації ключовим завданням було підтримати один одного.
Тренер узяв на себе відповідальність за скасування гри, провівши миттєві перемовини з представниками УЄФА та тренерським штабом збірної України. Рімер підкреслив, що українці проявили максимальну емпатію та солідарність у кризовий момент.
«Наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали: «Все, що вам потрібно від нас, ми готові дати». Тому рішення не догравати матч було простим», – заявив наставник збірної Данії.
Додаткові деталі щодо стану Еріксена
Важливі подробиці повідомив лікар національної збірної Данії Мортен Боесен, чиє офіційне звернення було опубліковане у соціальних мережах. Медик заспокоїв громадськість, підтвердивши, що з гравецм усе гаразд, а встановлений раніше кардіостимулятор виконав свою безпосередню функцію.
Повідомлялося, що Еріксен дійсно на короткий час знепритомнів, проте кардіовертер-дефібрилятор зреагував належним чином, і футболіст дуже швидко прийшов до тями. Гравець зміг самостійно піднятися і залишити футбольне поле без сторонньої допомоги. Медичний штаб практично одразу встановив із ним повноцінний контакт.
Наразі півзахисник перебуває в лікарні, де проходитиме поглиблене обстеження для з'ясування точних причин цього нападу. Лікарі збірної перебувають на постійному зв'язку як із самим Крістіаном Еріксоном, так і з госпітальними медиками. Сам футболіст почувається добре і вже встиг передати привіт усім гравцям команди, попросивши переказати, що з ним усе гаразд.
Нагадаємо, що збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу.
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