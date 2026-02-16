Головна Світ Політика
Дипломатичний десант у Вашингтоні: ЄС їде на Раду миру Трампа

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Дипломатичний десант у Вашингтоні: ЄС їде на Раду миру Трампа
Європейський союз візьме участь у Раді миру Трампа 19 лютого у статусі спостерігача
Європейська комісарка Дубравка Шуїця візьме участь у засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого у статусі спостерігача від імені Європейського Союзу

Євросоюз надсилає єврокомісарку Шуїцю як спостерігача на засідання Ради миру Трампа 19 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посилання на речника Єврокомісії Гійома Мерсьє. 

Під час спілкування з журналістами з Брюсселі він заявив, що ЄС бере участь у цій зустрічі. 

«Дійсно, я можу підтвердити, що комісар Суїца поїде до Вашингтона пізніше цього тижня. Вона візьме участь у засіданні Ради Миру, а саме у частині, присвяченій Газі», – повідомив Мерсьє. 

Також Мерсьє заявив, що ЄС бере участь у цій зустрічі «саме через наше давнє зобов'язання, коли йдеться про впровадження припинення вогню в Газі, а також для участі в міжнародних зусиллях з підтримки будівництва та повоєнного відновлення в Газі».

Нагадаємо, Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля намагається зруйнувати єдність Євросоюзу зсередини. За словами глави держави, Путін використовує окремих політичних представників для «внутрішніх підривів» Європи, щоб повернути доступ до заморожених активів та позбутися санкцій.

