Американська тренерка зізналася у допомозі від штучного інтелекту

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
«Сіетл» тричі ставав фіналістом американської національної першості
Джерело: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports

Ексасистентка національної команди США розповіла про неочікуване джерело допомоги

Головна тренерка жіночого футбольного клубу «Seattle Reign» Лора Гарві шокувала спортивну спільноту, зізнавшись у використанні штучного інтелекту для прийняття тактичних рішень. Про це повідомляє «Главком»

Під час запису «Soccerish Podcast» наставниця зазначила, що консультації з ChatGPT вплинули на вибір ігрової схеми команди у поточному сезоні. Гарві, яка керує командою з 2021 року, розповіла, що її експерименти призвели до впровадження нетипової для неї схеми з п'ятьма захисницями. За словами англійської фахівчині, вона ввела запит, щоб дізнатися, яку формацію найкраще використовувати проти конкретних суперників у NWSL.

«Я ввела запит: «Яку схему слід застосовувати, щоб перемогти команди національної жіночої футбольної ліги?». Для двох команд – я не буду називати їх – було сказано: «Ви повинні грати п'ятьма захисницями». Тож я так і зробила. Без жартів, саме тому я так і зробила»,  – пояснила Гарві. У сезоні вона використовувала різні варіації цієї схеми, як-от 3-5-2 або 5-3-2, що вимагало значної адаптації гравчинь.

Тренерка наголосила, що штучний інтелект не виконував за неї аналіз, а лише надав основу для того, щоб вона глибше заглибилася у тему. Використання тактичних новинок принесло гарні результати: «Seattle Reign» отримали значне покращення результатів порівняно з попереднім сезоном, адже команда завершила регулярний чемпіонат на четвертому місці, набравши 38 очок у 25 матчах та вийшла до плейоф.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

