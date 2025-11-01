Американська тренерка зізналася у допомозі від штучного інтелекту

Ексасистентка національної команди США розповіла про неочікуване джерело допомоги

Головна тренерка жіночого футбольного клубу «Seattle Reign» Лора Гарві шокувала спортивну спільноту, зізнавшись у використанні штучного інтелекту для прийняття тактичних рішень. Про це повідомляє «Главком».

Під час запису «Soccerish Podcast» наставниця зазначила, що консультації з ChatGPT вплинули на вибір ігрової схеми команди у поточному сезоні. Гарві, яка керує командою з 2021 року, розповіла, що її експерименти призвели до впровадження нетипової для неї схеми з п'ятьма захисницями. За словами англійської фахівчині, вона ввела запит, щоб дізнатися, яку формацію найкраще використовувати проти конкретних суперників у NWSL.

«Я ввела запит: «Яку схему слід застосовувати, щоб перемогти команди національної жіночої футбольної ліги?». Для двох команд – я не буду називати їх – було сказано: «Ви повинні грати п'ятьма захисницями». Тож я так і зробила. Без жартів, саме тому я так і зробила», – пояснила Гарві. У сезоні вона використовувала різні варіації цієї схеми, як-от 3-5-2 або 5-3-2, що вимагало значної адаптації гравчинь.

Тренерка наголосила, що штучний інтелект не виконував за неї аналіз, а лише надав основу для того, щоб вона глибше заглибилася у тему. Використання тактичних новинок принесло гарні результати: «Seattle Reign» отримали значне покращення результатів порівняно з попереднім сезоном, адже команда завершила регулярний чемпіонат на четвертому місці, набравши 38 очок у 25 матчах та вийшла до плейоф.

