У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Чемпіонат України пройде в два етапи

У порівнянні з минулим сезоном Вища ліга отримала двох нових учасників

Уже в середині жовтня стартує новий сезону у Вищій жіночій лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У порівнянні з минулим сезоном Вища ліга отримала двох нових учасників – команда МОБІ-СДЮШОР, яка представлятиме Київ, та БК ХАІ-Збірна Харківської області. Вони замінять Інваспорт-СДЮСШОР-5 (Дніпро) та ДЮСШ-УГСП (Переяслав), які не заявились на сезон.

З минулого сезону залишились Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2, Рівне-ОШВСМ-ОСДЮСШОР, Збірна Полтавської обл.-БК Полтава-Баскет-СумДПУ-КДЮСШ№1, Козачка-КПУ-ОДЮСШ (Запоріжжя), СДЮСШОР-4 (Миколаїв), КІВС-СКІФ (Львів) і ІнтерХім-2 (Одеса).

Чемпіонат України пройде в два етапи. На першому етапі команди зіграють у два кола за туровою системою календаря, або, за необхідності, з роз’їздами (одна гра на своєму майданчику та одна гра на майданчику суперника).

На другому етапі зіграють кращі чотири команди першого етапу – Фінал чотирьох пройде протягом двох днів в одному місті.

Нагадаємо, новий сезон жіночої Суперліги стартує 10 жовтня. В елітному дивізіоні країни зіграють п’ять команд.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

