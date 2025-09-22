Головна Спорт Новини
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3

Владислав Мустяца є найрейтинговішим українцем у світовому рейтингу з баскетболу 3х3

Гравці збірної України U-23 з баскетболу 3х3 Владислав Мустяца та Артем Лопухов допомогли своєму клубу «Штіінца» Бухарест виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У Фіналі чотирьох румунського національного суперкубку команди за круговою системою зіграли одна з одною. «Штіінца» виграла всі свої три поєдинки: проти КСМ Корона Брашов (21:7), КСУ АСЕ U-23 Бухарест (21:14) та КСУ АСЕ Бухарест (21:14).

Владислав Мустяца за підсумком фінального етапу змагань отримав титул MVP.

Раніше Мустяца та Лопухов в складі Штіінци здобули бронзу чемпіонату Румунії-2025 з баскетболу 3х3.

Владислав Мустяца є найрейтинговішим українцем у світовому рейтингу з баскетболу 3х3, а Артем Лопухов в світовому рейтингу посідає третє місце.

Обидва українці в сезоні 2025/26 гратимуть за КСУ «Штіінца» Бухарест в другому дивізіоні чемпіонату Румунії з баскетболу 5х5.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

