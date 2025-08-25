Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
У червні Тетяна Юркевічус допомогла збірній України 3х3 здобути путівку на чемпіонат Європи-2025

Останні два сезони Юркевічус провела в Італії

Форвардиня збірної України з баскетболу та збірної України 3х3 Тетяна Юркевічус визначилась з клубом, в якому гратиме в наступному сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ізраїльський «Хапоель» Беер-Шева оголосив про підписання контракту з українкою на наступний сезон.

Останні два сезони Юркевічус провела в Італії. В минулому сезоні за «Бріксію» вона провела 20 матчів, граючи в середньому 29.6 хвилин, набираючи 6.3 очка, 12.8 підбирання, 1.2 передачі та 1.5 перехоплення.

У червні Тетяна Юркевічус допомогла збірній України 3х3 здобути путівку на чемпіонат Європи-2025. Турнір пройде з 5 по 7 вересня у Копенгагені, Данія.

У складі національної збірної 5х5 очікуємо побачити Тетяну Юркевічус у листопаді, коли наша національна команда зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Кличко (праворуч) є кандидатом у збірну України з баскетболу
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
14 серпня, 17:27
Трансляція гри Україна – Хорватія проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
12 серпня, 13:54
Багатскіс не добирав слів після гри зі Словаччиною
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
10 серпня, 09:32
Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна проведе 16 серпня
Україна здобула першу перемогу у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
9 серпня, 19:27
Завтра, 8 серпня, о 22:00 українці зустрінуться з Нідерландами
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
7 серпня, 19:44
Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія
Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
4 серпня, 11:33
Михайлюк та Лень не допоможуть збірній України в найближчих поєдинках
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
3 серпня, 15:03
Сьогодні, 3 серпня, о 18:30 збірна України зіграє проти Ірландії
Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету
3 серпня, 11:46
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36

Новини

Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
Чемпіонат світу з волейболу: жіноча збірна України дала бій одному з фаворитів
Чемпіонат світу з волейболу: жіноча збірна України дала бій одному з фаворитів
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров
Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
17K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
6231
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5927
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5817
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua